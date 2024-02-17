Yargı'da Ilgaz ve Ceylin arasındaki buzları eritti!

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Yargı’nın pazar günü yayınlanacak yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda bir süredir araları bozuk olan Ilgaz ve Ceylin’in buzları erittiği romantik anlar dikkat çekerken, yeni gelen savcı İclal’in Ceylin’e çıkışı İclal’in Kaya ailesini zorlayacağının sinyallerini veriyor. Yıllar sonra farklı şartlarda karşılaşan Osman ve Zümrüt arasındaki yakınlaşmanın sinyalleri verilirken bir süre önce dahil olduğu dernektekiler yüzünden Çınar’ın istemeden de olsa Kadir’in öldürülmesinde parmağının oluşu başına nasıl dertler açacağı konusunda endişelendiriyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor. Başarılı genç ve usta isimlerden oluşan dizinin kadrosunda ‘Polis memuru Fırat’ karakteriyle Alican Yücesoy konuk olarak yer alırken ekibe bu hafta hikayesiyle merakla beklenen ‘İclal Savcı’ karakteriyle başarılı oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...