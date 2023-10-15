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Yargı Kadir Adarlı kimdir? Gerçek adı ve dizileri

Usta oyuncu Arif Pişkin, "Yargı" dizisine Kadir Adarlı karakteriyle katıldı. Peki, Arif Pişkin kimdir? Hangi projelerde yer aldı? İşte, tüm merak edilenler...

Yargı Kadir Adarlı kimdir? Gerçek adı ve dizileri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 20:18

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran "Yargı" dizisi her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu diziye 15 Ekim'den itibaren Kadir Adarlı karakteriyle Arif Pişkin dahil oluyor. Yeni bölümün tanıtımında Kadir'in gelişi büyük bir merak uyandırdı ve bu karakterin Mercan'ın kaybolmasıyla bir ilişkisi olup olmadığına dair spekülasyonlar başladı.

Arif Pişkin: Usta Oyuncu Yargı Kadrosunda

Oyunculuğu ve katıldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Arif Pişkin, Yargı dizisinde Kadir Adarlı karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Ancak hâlâ Arif Pişkin kimdir? Nereli, hangi projelerde yer aldı?

Arif Pişkin'in Hayatı ve Kariyeri

30 Kasım 1970'te İstanbul'da doğan Arif Pişkin, tiyatro ve sinema dünyasında oldukça tanınan bir isimdir. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Eğitimi sırasında pek çok tiyatro oyununda yer aldı.

Eskişehir'de tiyatro hayatına atılan Pişkin, birçok yerel tiyatro topluluğuyla çalıştı. Ancak sadece tiyatro ile sınırlı kalmayıp televizyon ve sinema dünyasında da önemli projelere imza attı. En bilinen rollerinden biri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki "Özkan" karakteridir.

Aynı zamanda bir eğitmen olan Pişkin, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ve sonrasında Yeditepe Üniversitesi'nde ders vermektedir. İstanbul'da DasDas ve Oyun Atölyesi gibi önemli tiyatro topluluklarıyla da çalışmıştır.

Arif Pişkin'in Film ve Dizi Projeleri

Arif Pişkin, kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve dizide rol aldı. "Kurtuluş", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Güllerin Savaşı" gibi dizilerde yer alırken "A ay", "Koca Dünya", "Her Şey Seninle Güzel" gibi filmlerde de oynadı. En son "Yargı" dizisinde Kadir Adarlı karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Pişkin'in bu karakterde neler sunacağı büyük bir merak konusu.

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