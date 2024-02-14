Yargı dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Tüm dengeleri değiştirecek biri

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı ve Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi, bu hafta 83. bölümüyle ekranlara gelecek. Yayınlanan yeni fragmanda, dizinin kadrosuna yeni bir ismin katıldığı gözlerden kaçmadı.

Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanında, Savcı rolünde izleyiciyle buluşacak olan Defne Kayalar'ın yer aldığı görülüyor. Defne Kayalar'ın, dizinin ana karakterlerine dahil olmasıyla birlikte hikayeye yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

Dizi tutkunlarının merakla beklediği Yargı'nın 83. bölümünde, Defne Kayalar'ın karakterinin nasıl bir etki yaratacağı ise izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.