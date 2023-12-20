Yargı Dizisine RTÜK Soruşturması! Kanal D Dizisi Ceza Alacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, popüler dizi "Yargı"nın son bölümüne ilişkin, çocukların psikolojik gelişimlerine olası zararları nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi bir şikayette bulundu. Dizide, bakanlığın çocuk bakım kuruluşlarında istismar olaylarının yer aldığı ve personelin suç örgütüyle ilişkilendirildiği iddiaları işlenmişti.

Yargı Dizisindeki Sahne İçin Bakanlık Açıklaması

Bakanlık, yaptığı açıklamada, bu tür iddiaların milli ve manevi değerlere uygun şekilde, bilimsel verilere dayalı olarak hizmet veren bakım kuruluşlarının itibarını ve burada barınan çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Bu endişelerle RTÜK'e başvurulduğu, başvuruda dizilerde ele alınan konuların çocuk haklarına ve bakanlığın uyguladığı politika ve modellere duyarlılık göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu tür olumsuz yayınların toplum vicdanını rahatsız ettiği ve bakanlığın tüm platformlarda çocuk haklarını savunduğu ifade edildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın da, RTÜK ile işbirliği çerçevesinde aile koruması ve güçlendirilmesi konularında dizi yapımcılarıyla bir araya gelerek bu konudaki hassasiyetleri paylaşacağı belirtildi. Bu durum, medya içeriklerinin toplumsal algı ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor ve medya yapımcılarının sorumlulukları konusunda önemli bir tartışmayı gündeme getiriyor. Bakanlığın bu adımı, medya içeriğinin toplum üzerindeki etkisini düşünerek hareket etme ihtiyacının altını çiziyor.