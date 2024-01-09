Yardım parası ödemesi! 2024 yılında Aile destek onaylı sosyal yardımlar açıklandı!

Yardım parası ödemesi! 2024 yılında Aile destek onaylı sosyal yardımlar açıklandı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-01-2024 10:20

Türkiye'de sosyal yardımların önemli bir yapı taşı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılına umut ve yenilik getiriyor. Yeni yılda hayata geçirilecek destek programları, ihtiyaç sahibi vatandaşların beklentilerini karşılamaya yönelik çeşitli alanlarda destek sağlayacak. Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarla, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu desteklerden biri olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödemeleri uygulaması, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2023 yılı sonuna kadar 195 milyar 550 milyon TL destek sağlanmış durumda. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz GSS prim ödemeleri uygulamasının bugün 12'nci yılı. Uygulama kapsamında bugüne kadar toplam 195 milyar 550 milyon TL destek sağladık" ifadeleri yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, GSS prim ödemelerinin yanı sıra ocak ayında da çeşitli destek ödemelerini vatandaşlara ulaştırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, aile destek paketi, evde bakım maaşı ve SED yardımı gibi destekler, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacak.

2024 yılında ilk destek ödemelerinin yapılacağı ocak ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşlara sağlayacağı desteklerle birlikte, toplumun daha sağlıklı bir geleceğe adım atması hedefleniyor. Aile destek paketi, evde bakım maaşı ve SED yardımı gibi programlarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak olan bakanlık, sosyal medya üzerinden de güncel bilgileri paylaşarak şeffaf bir iletişim sağlıyor. Bu kapsamda, bakanlığın sosyal yardımlar alanında attığı adımlar, toplumda umut ve güven duygularını artırarak insan odaklı bir hizmet anlayışını vurguluyor.

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