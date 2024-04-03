Yapı Kredi'den Emeklilere Müjdeli Haber: Promosyon Miktarları Artıyor!

Emekli vatandaşların gündeminde olan promosyon kampanyalarında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da harekete geçerek emekli promosyon miktarlarını yükseltmeye başladı. Bu kapsamda, Yapı Kredi Bankası da emekli promosyon miktarını artırarak dikkatleri üzerine çekti. Banka, emekli müşterilerine 18 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası'nın emekli promosyon kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamalara göre, emekli maaş miktarına bağlı olarak değişen tutarlarda promosyon ödemeleri yapılacak. Emekli maaşı 20.000 TL'nin üzerinde olanlar 15.000 TL nakit promosyon alacaklar. Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren müşterilere de para ödülü verilecek.

Kampanya detaylarına göre, 28 Mart 2024 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonra, müşterilerin bir aylık net gelirlerine göre belirlenen tutarlarda promosyon ödemeleri gerçekleştirilecek.

Ek olarak, ek ödül taahhütnamesi imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde müşterilerin iki yeni fatura ödeme talimatı vermesi durumunda ek nakit ödül ödemeleri yapılacak. Ayrıca, ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya aktif kullanıma başlanması durumunda da ek ödüller verilecek.

Promosyon ödemeleri üç yıl için peşin olarak yapılacak ve bu süre zarfında gelir/aylık tutarının artması durumunda ilave promosyon ödemeleri yapılmayacak. Müşterilerin kampanyadan faydalanabilmeleri için belirli koşulları sağlamaları gerekmekte olup, başvuru işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Bu kampanya ile Yapı Kredi Bankası, emekli müşterilerine ekonomik anlamda önemli bir destek sunarak onların finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca, bu tür kampanyaların emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye ve maddi açıdan daha güvende hissetmelerine katkı sağladığı bilinmektedir.