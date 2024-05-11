Yapı Kredi, Emeklilere Büyük Jest Yaparak Rekor Promosyon Tutarları Açıkladı!

Yapı Kredi, Emeklilere Büyük Jest Yaparak Rekor Promosyon Tutarları Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-05-2024 14:28

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi, emeklilere yönelik müjdeli bir haberle gündemi salladı! Mayıs 2024 itibarıyla emekli olanlar için rekor promosyon ödemeleri sunacaklarını duyuran Yapı Kredi, emeklilerin yüzünü güldürecek büyük bir adım attı. Emeklilerin uzun zamandır beklediği promosyon tutarları netleşmeye başladı ve Yapı Kredi, cömert promosyon paketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Promosyon Detayları:

Yapı Kredi'nin yeni promosyon kampanyası kapsamında, 7 Mayıs 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, tam 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Ancak bu büyük jest sadece promosyon tutarlarıyla sınırlı değil; ek ödüller de dikkat çekiyor.

Aylık Net Maaş Tutarları ve Promosyon Tutarları:

  • 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 9.250 TL promosyon ödemesi,
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 13.000 TL promosyon ödemesi,
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 15.500 TL promosyon ödemesi,
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için ise tam 18.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Ek Ödüller:

Yapı Kredi, sadece promosyonlarla yetinmeyerek ek ödüllerle de müşterilerine ekonomik avantajlar sunuyor. Ek ödüller için belirlenen kriterleri sağlayan müşteriler, maaşlarına ek olarak ek nakit ödemeler alabilecekler. Bu ek ödüller şu şekilde belirlenmiştir:

  • Fatura Talimatı: Ek ödül taahhütnamesinin imzalanmasını takiben 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren müşterilere 1.000 TL ek nakit ödül.

  • Kredi Kartı Harcaması: Ek ödül taahhütnamesinin imzalanmasını takiben 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapan müşterilere 1.000 TL ek ödül.

  • Dijital Aktiflik: Ek ödül taahhütnamesinin imzalanmasını takiben 60 gün içerisinde Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya yeniden aktif kullanmaya başlayan müşterilere 1.000 TL ek nakit ödül.

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