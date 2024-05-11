Yapı Kredi, Emeklilere Büyük Jest Yaparak Rekor Promosyon Tutarları Açıkladı!

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi, emeklilere yönelik müjdeli bir haberle gündemi salladı! Mayıs 2024 itibarıyla emekli olanlar için rekor promosyon ödemeleri sunacaklarını duyuran Yapı Kredi, emeklilerin yüzünü güldürecek büyük bir adım attı. Emeklilerin uzun zamandır beklediği promosyon tutarları netleşmeye başladı ve Yapı Kredi, cömert promosyon paketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Promosyon Detayları:

Yapı Kredi'nin yeni promosyon kampanyası kapsamında, 7 Mayıs 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, tam 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Ancak bu büyük jest sadece promosyon tutarlarıyla sınırlı değil; ek ödüller de dikkat çekiyor.

Aylık Net Maaş Tutarları ve Promosyon Tutarları:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 9.250 TL promosyon ödemesi,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 13.000 TL promosyon ödemesi,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 15.500 TL promosyon ödemesi,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için ise tam 18.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Ek Ödüller:

Yapı Kredi, sadece promosyonlarla yetinmeyerek ek ödüllerle de müşterilerine ekonomik avantajlar sunuyor. Ek ödüller için belirlenen kriterleri sağlayan müşteriler, maaşlarına ek olarak ek nakit ödemeler alabilecekler. Bu ek ödüller şu şekilde belirlenmiştir: