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Yapı Kredi emekli promosyonlarına kallavi zam yaptı! SSK Bağkur 4a 4b 4c emekliye ödeyeceği yeni promosyon dudak uçuklattı!

Yapı Kredi Bankası, emekli aylığı alan müşterileri sevindirecek bir promosyon kampanyası düzenlediğini duyurdu.

Yapı Kredi emekli promosyonlarına kallavi zam yaptı! SSK Bağkur 4a 4b 4c emekliye ödeyeceği yeni promosyon dudak uçuklattı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Kampanya kapsamında, SGK emekli aylığını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan müşterilere nakit para verileceği açıklandı. Bu kampanya, nakit paraya ihtiyacı olan emekliler için önemli bir fırsat sunuyor.

Kampanya süresi 1 Ağustos 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi Bankası'ndan alma taahhüdü veren müşteriler, kampanyadan yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra, müşterilerin aylık net gelirine göre değişen tutarlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak. Aylık net geliri 3.499 TL'ye kadar olan müşterilere 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasında olan müşterilere 5.250 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında olan müşterilere 6.750 TL, 10.000 TL'nin üzerinde aylık net geliri olan müşterilere ise 7.500 TL nakit promosyon verilecektir.

Yapı Kredi emekli promosyonlarına kallavi zam yaptı! SSK Bağkur 4a 4b 4c emekliye ödeyeceği yeni promosyon dudak uçuklattı!

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde müşterilerin iki yeni fatura ödeme talimatı vermesi halinde, maaş baremi bağımsız olarak 500 TL ek nakit ödül daha ödenecektir.

Ayrıca, kampanya döneminde Yapı Kredi Bankası'ndan ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartlarını kullanarak promosyon başvurusu yapan müşteriler, ek 1000 TL nakit promosyon kazanma fırsatına sahip olacaklardır. Bu ek nakit promosyon da müşterilerin emekli maaş hesaplarına ödenecektir. Kampanya döneminde Ek Ödül Taahhütnamesi'ni imzalayan müşteriler, ayrıca minimum 25.000 TL değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanımında ek 500 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaktır.

Yapı Kredi Bankası'nın düzenlediği bu emekli promosyon kampanyası, emekli müşterilere ek finansal destek sağlayarak onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Kampanya sayesinde emekli müşteriler, belirlenen şartları yerine getirerek önemli miktarda nakit paraya ulaşma fırsatını elde edebileceklerdir. Kampanya koşullarına uygun şekilde başvurularını yaparak emekli müşteriler, promosyonlardan yararlanma şansına sahip olacaklardır.

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