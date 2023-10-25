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Yapı Kredi borcu olanlara hızır gibi yetişti: 25.000 TL, 70.000 TL kadar kredi ve kredi kartı borçları tek tuşla kapatılacak

Yapı Kredi'nin sunduğu Kredi Kapama Koşullu Kredi hizmeti, finansal yükümlülüklerinizi daha kolay yönetmeniz için büyük bir fırsat sunuyor.

Yapı Kredi borcu olanlara hızır gibi yetişti: 25.000 TL, 70.000 TL kadar kredi ve kredi kartı borçları tek tuşla kapatılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 15:08

Finansal yükümlülüklerinizi daha kolay yönetmek için Yapı Kredi'nin sunduğu Kredi Kapama Koşullu Kredi hizmetini duydunuz mu? Bu hizmet sayesinde, mevcut kredilerinizi tek bir çatı altında toplayarak ödeme kolaylığı yaşayabilirsiniz.

Kredi Kapama Koşullu Kredi Nedir?

Bu kredi türü, Yapı Kredi müşterilerine sunulan özel bir hizmettir. Mevcut kredilerinizi bu kredi ile kapatarak, tüm borçlarınızı tek bir kredi altında toplama imkanı sunar. Böylece, farklı krediler için ayrı ayrı ödeme yapma zorunluluğundan kurtulabilirsiniz.

Avantajları Nelerdir?

  • Özel Faiz Oranları: Kredi Kapama Koşullu Kredi ile size sunulan özel indirimli faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

  • Esnek Ödeme Seçenekleri: İster aylık ödemelerinizi azaltarak vadenizi uzatın, ister mevcut kredilerinizi bu kredi ile kapatarak tek bir ödeme planı oluşturun.

Başvuru Süreci

Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. Eğer şifrenizi unuttuysanız, hemen yeni bir şifre alabilirsiniz. Ayrıca, Yapı Kredi şubelerinden veya Müşteri İletişim Merkezi'nden de başvuru yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Planı

Kredi miktarına, vadeye ve faiz oranına göre değişen ödeme planları mevcuttur. Örneğin;

  • 25.000 ₺ kredi için 12 ay vadeyle aylık %4,79 faiz oranıyla aylık 3.019,15 TL taksit ödemesi yapabilir ve toplamda 36.229,74 TL geri ödeme yaparsınız.

  • 70.000 ₺ kredi için 12 ay vadeyle aylık %4,49 faiz oranıyla aylık 8.274,94 TL taksit ödemesi yapabilir ve toplamda 99.299,35 TL geri ödeme yaparsınız.

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