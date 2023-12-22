Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Şekerbank ve ING Emeklilere Müjde Verdi! Son Dakika

Ocak 2024 emekli maaşı zammına dair beklentiler her geçen gün yükseliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının %3'ün üzerinde olması bekleniyor, bu da %37'lik bir zam oranını kesinleştirebilir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az %10 refah payı açıklaması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı %47 civarında olabilir. Uzmanlar ise yerel seçimler göz önünde bulundurulduğunda en az %50 zam oranı beklentisi içinde.
Aralık ayında emeklilere güzel haber, bankaların düzenlediği promosyon kampanyalarıyla geliyor. Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Şekerbank ve ING Türkiye gibi bankalar, emekli maaşı alan müşterilere yüksek promosyon fırsatları sunuyor. Bu promosyonlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artışla birlikte miktarlarının yükselmesi bekleniyor.
Yeni Emekli Promosyonları:
- Yapı Kredi Bankası, emekli maaşlarını bankaya taşıyan müşterilere 9.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparak dikkat çekiyor.
- İş Bankası, 7.500 TL'ye kadar promosyon ve Maximum Kart kullanıcılarına ekstra 2.500 TL'lik promosyon ile emeklilere özel bir teklif sunuyor.
- Garanti BBVA, 7.500 TL promosyon ve 500 TL harcama taahhüdüne ek olarak 1.000 TL Bonus fırsatı ile emeklilere avantajlar sunuyor.
- TEB, emeklilere 5.000 ile 7.500 TL arasında değişen promosyon imkanları sunarak tercih sebebi oluyor.
- Şekerbank, emekli maaşını taşıyan müşterilere 3.000 ile 5.000 TL arasında promosyon sağlayarak cazip seçenekler sunuyor.
- ING Türkiye, 8.500 TL'ye kadar promosyon ve 4 adet otomatik ödeme talimatı veren emeklilere ekstra 4.000 TL promosyon ile öne çıkıyor.