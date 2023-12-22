Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Şekerbank ve ING Emeklilere Müjde Verdi! Son Dakika

Ocak 2024 emekli maaşı zammına dair beklentiler her geçen gün yükseliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının %3'ün üzerinde olması bekleniyor, bu da %37'lik bir zam oranını kesinleştirebilir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az %10 refah payı açıklaması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı %47 civarında olabilir. Uzmanlar ise yerel seçimler göz önünde bulundurulduğunda en az %50 zam oranı beklentisi içinde.

Aralık ayında emeklilere güzel haber, bankaların düzenlediği promosyon kampanyalarıyla geliyor. Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Şekerbank ve ING Türkiye gibi bankalar, emekli maaşı alan müşterilere yüksek promosyon fırsatları sunuyor. Bu promosyonlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artışla birlikte miktarlarının yükselmesi bekleniyor.

Yeni Emekli Promosyonları: