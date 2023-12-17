Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!

Banka, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı emeklilere özel olarak sunduğu "Emeklilik Paketi" ile finansal konfor ve avantajları bir araya getiriyor. Bu özel kampanya ile emekliler, 9.000 TL'ye kadar promosyon imkanından faydalanma şansı elde ediyorlar. İşte Yapı Kredi'nin emeklilere sunduğu bu özel kampanyanın detayları.

Yapı Kredi'nin "Emeklilik Paketi" kampanyası, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) bağlı emeklileri hedef alıyor. Bu kapsamda, emekliler Yapı Kredi'den alacakları emekli maaşı ile çeşitli avantajlardan yararlanabiliyorlar. Kampanyaya katılmak için tek yapmaları gereken, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan almaya başlamak. Eğer SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olmayı planlıyorsanız, başvurularınızı e-Devlet veya SGK Müdürlükleri üzerinden yaparken Yapı Kredi'yi tercih edebilirsiniz. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunurken Yapı Kredi'yi tercih edebilirler.

Yapı Kredi müşterisi olanlar, emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıma işlemini kolayca gerçekleştirebilirler. Bu işlemi Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden yapmak mümkündür. Ayrıca, 444 0 444 / 0850 222 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak veya nüfus cüzdanı ile en yakın Yapı Kredi şubesine uğrayarak başvuruda bulunabilirler. Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek müşteri kayıtlarını oluşturabilir ve emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabilirler. Alternatif olarak, e-Devlet veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla SGK emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıma imkanına sahiptirler.