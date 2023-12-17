Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!

Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!

Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-12-2023 13:36

Banka, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı emeklilere özel olarak sunduğu "Emeklilik Paketi" ile finansal konfor ve avantajları bir araya getiriyor. Bu özel kampanya ile emekliler, 9.000 TL'ye kadar promosyon imkanından faydalanma şansı elde ediyorlar. İşte Yapı Kredi'nin emeklilere sunduğu bu özel kampanyanın detayları.

Yapı Kredi'nin "Emeklilik Paketi" kampanyası, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) bağlı emeklileri hedef alıyor. Bu kapsamda, emekliler Yapı Kredi'den alacakları emekli maaşı ile çeşitli avantajlardan yararlanabiliyorlar. Kampanyaya katılmak için tek yapmaları gereken, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan almaya başlamak. Eğer SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olmayı planlıyorsanız, başvurularınızı e-Devlet veya SGK Müdürlükleri üzerinden yaparken Yapı Kredi'yi tercih edebilirsiniz. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunurken Yapı Kredi'yi tercih edebilirler.

Yapı Kredi müşterisi olanlar, emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıma işlemini kolayca gerçekleştirebilirler. Bu işlemi Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden yapmak mümkündür. Ayrıca, 444 0 444 / 0850 222 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak veya nüfus cüzdanı ile en yakın Yapı Kredi şubesine uğrayarak başvuruda bulunabilirler. Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek müşteri kayıtlarını oluşturabilir ve emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabilirler. Alternatif olarak, e-Devlet veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla SGK emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıma imkanına sahiptirler.

Benzer Haberler
TEB'in Yepyeni Açıklaması: Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyasıyla Maddi Rahatlık Kapınızı Çalıyor! TEB'in Yepyeni Açıklaması: Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyasıyla Maddi Rahatlık Kapınızı Çalıyor!
Ziraat Bankası'ndan Yeni Yılın İlk Sürprizi: 50 Bin TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Yeni Yılın İlk Sürprizi: 50 Bin TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Fırsatı!
Findeks Notuna Göre Sıfır Faizli Kredin Hazır! 20 Bin TL Kredi Verilecek! Başvurular Bugün Bitiyor! Findeks Notuna Göre Sıfır Faizli Kredin Hazır! 20 Bin TL Kredi Verilecek! Başvurular Bugün Bitiyor!
SGK'nın 2 Bin TL'lik Yardımından O Vatandaşlar Faydalanacak! Meclis'te Resmen Kabul Edildi! SGK'nın 2 Bin TL'lik Yardımından O Vatandaşlar Faydalanacak! Meclis'te Resmen Kabul Edildi!
Akbank Banka Hesabı Olanlara Duyuru Yapıldı: Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası 40000 TL Oldu! Akbank Banka Hesabı Olanlara Duyuru Yapıldı: Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası 40000 TL Oldu!
Emekli Promosyonları: Aralık Ayında Kaç TL Ödeniyor? SGK Emeklisine Bankalardan Teklif... Emekli Promosyonları: Aralık Ayında Kaç TL Ödeniyor? SGK Emeklisine Bankalardan Teklif...
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!
  • 17-12-2023 13:36

Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!