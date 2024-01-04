Yapı kredi bankası duyurdu: SMS ile başvuru yapanlara ödenecek

Yapı kredi bankası duyurdu: SMS ile başvuru yapanlara ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-01-2024 12:08

Yapı Kredi Bankası'nın bu özel kredi kampanyası, TC kimlik numarasının son rakamlarına göre belirlenen bir sistem üzerinden işliyor. Son hanesi 0-8 arasında olan bireyler, bankanın avantajlı kredi koşullarından yararlanabiliyor. Kredi notu 1500 ve üzerinde olan müşteriler ise gelir belgesi sunmaksızın bu özel kredi imkanından faydalanabiliyor.

Kampanya kapsamında, başvuran kişinin kredi notuna bağlı olarak 70.000 TL'ye kadar kredi verilebiliyor, hatta bu miktar müşteriden müşteriye değişkenlik gösterebiliyor. Yapı Kredi Bankası, özellikle düzenli ödeme geçmişine sahip müşterilere düşük faiz oranlarıyla anında kredi verme avantajı sunarak finansal destek anlamında önemli bir adım atmış durumda.

Mobil ve SMS ile başvuru imkanları, bankanın müşterilerine kolaylık sağlıyor. Mobil kredi başvurusu, banka uygulaması üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. SMS ile başvuru ise 4411 numarasına TC kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi bilgileriyle kolayca yapılabilir. Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması ve onaylanan kredilerin istenilen hesaba aktarılması, müşterilere beklenmedik finansal ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılama fırsatı tanıyor.

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