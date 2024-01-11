Yapı Kredi Bankası Akşamdan Başladı! 50 bin TL ve 100 bin TL Arasında Nakit Ödemeler Olacak!

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak dilediğiniz zaman hızlı bir şekilde 50.000 TL ve 100.000 TL arasında sizler için hazırlanan kredili limitini kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası SMS ile başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu yeni duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte cep telefonları üzerinden bir mesaj atarak hemen ne kadar onay aldıklarını gösteren bir kredi kampanyası hazırladı. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu yeni Kredi kampanyasında bireysel tüketici kredisi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak Kredi işlemlerini yapabilecek ve hızlı bir şekilde banka müşterisi olan vatandaşlardan mobil uygulamaları kullanarak kredi kullanabilecektir.

YAPI KREDİ BANKASI CEP TELEFONU ÜZERİNDEN SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi Bankası üzerinden en çok tercih edilen kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi olan mesaj atarak Kredi başvurusunu yapmak için cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra bireysel boşluk TC kimlik boşluk aylık gelir boşluk ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı 44 11 numarasına gönderirseniz 3 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızı veya olumsuz olduğunu görebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası müşterisi olup Kredi kullanacak olan vatandaşlar aynı zamanda mobil uygulamalar üzerinden de diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirebiliyor ve mobil uygulama üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları ile birlikte de düşük faizli kredi alabiliyor.

Yapı Kredi Bankası hesabınızın olması durumunda ve yaşınızda 18 yaşından büyükse hemen internet bankacılığı şifresi oluşturarak bankanın mobil uygulamasına girebilir ve buradan da dilediğiniz limitlerde Kredi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.