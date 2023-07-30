Yapı Kredi açıkladı! 500 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Bunu yap paranı al!

500 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Bunu yap paranı al! Yapı Kredi açıkladı- Yapı Kredi, Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olarak yeni bir kampanya duyurusu gerçekleştirdi. Banka, arkadaş tavsiyesiyle birlikte müşterilere özel avantajlar sunarak 550 TL'ye varan ödüllerin dağıtılacağını açıkladı.

1 Haziran - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, müşteriler yakın çevrelerini Yapı Kredi Mobil'e davet ederek çeşitli puanlar kazanma fırsatı elde edecekler. Kampanya kapsamında, Yapı Kredi müşterisi olan her davet edilen kişi için 50 TL puan verilecek. Bununla da kalmayıp, Yapı Kredi'den işlem gerçekleştiren her davet edilen için ekstra 250 TL puan daha kazanma şansı bulunuyor. Arkadaşlık Günü'ne özel olarak ise 27-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan 250 TL puan ile birlikte toplamda 550 TL'ye kadar puan kazanmak mümkün olacak.

Kampanyadan faydalanmak oldukça basit. Müşteriler, Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden "Hemen Davet Et" butonuna tıklayarak kendilerine özel referans kodunu paylaşabilirler. Ayrıca, "Profilim > Yakınınızı Davet Edin > Davet Et" adımlarını izleyerek de referans kodunu yakınlarına gönderebilirler. Bu referans kodu, davet edilen kişinin Yapı Kredi Müşterisi olma sürecinde "Referans Kodu" alanına girilmelidir.

Davet edilen kişi Yapı Kredi Mobil'den müşteri olduktan sonraki 30 gün içinde, Yapı Kredi kredi kartından tek seferde en az 500 TL harcama yapmış veya en az bir faturasına Otomatik Ödeme Talimatı vermiş ve talimatla en az bir kez faturasını ödemişse, hem davet eden kişi hem de davet edilen kişi 250'şer TL ek puan kazanacak.

Bu kampanya sayesinde müşteriler, hem yakın çevrelerini Yapı Kredi ailesine katırmak için teşvik ediliyor hem de ek puanlarla ödüllendiriliyorlar. Yapı Kredi'nin müşterilere sunduğu bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için müşterilerin belirtilen tarihler arasında davet etme işlemlerini gerçekleştirmeleri yeterli olacaktır.