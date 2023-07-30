Advert

Yapı Kredi açıkladı! 500 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Bunu yap paranı al!

Yapı Kredi, Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olarak yeni bir kampanya duyurusu gerçekleştirdi.

Yapı Kredi açıkladı! 500 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Bunu yap paranı al!
Yayın Tarihi : 2023-07-30 21:32

500 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Bunu yap paranı al! Yapı Kredi açıkladı-  Yapı Kredi, Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olarak yeni bir kampanya duyurusu gerçekleştirdi. Banka, arkadaş tavsiyesiyle birlikte müşterilere özel avantajlar sunarak 550 TL'ye varan ödüllerin dağıtılacağını açıkladı.

1 Haziran - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, müşteriler yakın çevrelerini Yapı Kredi Mobil'e davet ederek çeşitli puanlar kazanma fırsatı elde edecekler. Kampanya kapsamında, Yapı Kredi müşterisi olan her davet edilen kişi için 50 TL puan verilecek. Bununla da kalmayıp, Yapı Kredi'den işlem gerçekleştiren her davet edilen için ekstra 250 TL puan daha kazanma şansı bulunuyor. Arkadaşlık Günü'ne özel olarak ise 27-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan 250 TL puan ile birlikte toplamda 550 TL'ye kadar puan kazanmak mümkün olacak.

Kampanyadan faydalanmak oldukça basit. Müşteriler, Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden "Hemen Davet Et" butonuna tıklayarak kendilerine özel referans kodunu paylaşabilirler. Ayrıca, "Profilim > Yakınınızı Davet Edin > Davet Et" adımlarını izleyerek de referans kodunu yakınlarına gönderebilirler. Bu referans kodu, davet edilen kişinin Yapı Kredi Müşterisi olma sürecinde "Referans Kodu" alanına girilmelidir.

Yapı Kredi açıkladı! 500 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Bunu yap paranı al!

Davet edilen kişi Yapı Kredi Mobil'den müşteri olduktan sonraki 30 gün içinde, Yapı Kredi kredi kartından tek seferde en az 500 TL harcama yapmış veya en az bir faturasına Otomatik Ödeme Talimatı vermiş ve talimatla en az bir kez faturasını ödemişse, hem davet eden kişi hem de davet edilen kişi 250'şer TL ek puan kazanacak.

Bu kampanya sayesinde müşteriler, hem yakın çevrelerini Yapı Kredi ailesine katırmak için teşvik ediliyor hem de ek puanlarla ödüllendiriliyorlar. Yapı Kredi'nin müşterilere sunduğu bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için müşterilerin belirtilen tarihler arasında davet etme işlemlerini gerçekleştirmeleri yeterli olacaktır.

Benzer Haberler
Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları
Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi! Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi!
Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL? Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL?
Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu? Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?
Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para? Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para?
Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!