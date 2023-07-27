Yandı gülüm keten helva! Dev banka iflas etti! Bankada parası olanlar şubelere akın etti!

Dev banka iflas etti! Bankada parası olanlar şubelere akın etti! Yandı gülüm keten helva- Ekonomik krizin ülkemizde ve dünya genelinde yoğun bir şekilde hissedilmesiyle birlikte iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle Hollanda'da yaşanan iflaslara, Rusya'dan da bir marka katıldı. Giyim, dekorasyon, otomobil ve ilaç sektöründen sonra bankacılık sektöründe de bir marka iflas etti. Rusya merkezli Alfa Bank'ın Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların bankanın faaliyetlerini zorlaştırması sonucu iflasını açıkladı.

Rusya'nın en büyük özel bankalarından biri olan Alfa Bank, 1990 yılında Mihail Fridman tarafından Moskova'da kuruldu. Finansal yayınlar tarafından sıkça Rusya'nın en iyi bankası seçilen Alfa Bank, 2021 itibarıyla 22 milyon aktif kurumsal müşteri ve 1 milyonun üzerinde aktif bireysel müşteriye finansal hizmetler sunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya, Beyaz Rusya ve Rus yanlısı güçler ile Ukrayna'nın dahil olduğu süregelen bir savaştır. 2014 yılında başlayan ve Şubat 2022'de büyüyen bu savaşa Kırım'ın ilhakı, Donbass Savaşı, siber savaş ve siyasi gerilimler de dahildir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müdahale için parlamentodan onay alarak Rusya'nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarını, vatandaşlarını ve askerlerini koruduğunu iddia etmiştir.

ATB'nin iflasının ardından müşterilerin mevduatlarının Hollanda Merkez Bankası'nın tasarruf sahiplerini koruma programı uyarınca geri alınabileceği belirtilmiştir.

Ekonomik krizin etkileri ve uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler, finansal kurumları da olumsuz yönde etkileyerek iflaslara ve zorlu ekonomik süreçlere neden olabilmektedir. Yatırımcılar ve şirketler, bu tür belirsizlikler karşısında tedbirli olmak ve riskleri iyi yönetmek için doğru stratejiler belirlemelidir.