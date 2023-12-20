Yalnızca Birkaç Bölüm Yayınlanmıştı: ATV Dizisi Final Tarihi Açıklandı!

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes, beklentileri karşılayamadığı için kısa süreli bir ekran macerasına sahip oldu. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe ve Murat Kılıç gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince, yayın hayatına 5. bölümde son verecek.

Altın Kafes, ekrana geldiği günden bu yana reyting kaygısı içerisinde yayın hayatını sürdürdü. Şimdi ise dizinin final yapacağı konuşuluyor. İzleyiciler, bu durumdan pek memnun değil. Ancak yapacak pek de bir şey yok. Reytingleri düşük olan diziler, reklam gelirlerini etkiledikleri gerekçesi ile yayın hayatına veda ediyor. Bu gelişme üzerine ATV, beklettiği başka bir projeyi gündeme getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın raporlarına göre, kanal "Yıldızlar Bana Uzak" adlı yeni bir diziye yer açmak için Altın Kafes'in yayınını sonlandırma kararı aldı. Yıldızlar Bana Uzak dizisi, 31 Aralık'ta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Altın Kafes, beklenen ilgiyi göremediği için, yayınlandığı 5. bölümle vedalaşacak.

Altın Kafes'in kısa süren ekran serüveni, televizyon dünyasında reytinglerin ve izleyici tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. ATV'nin bu kararı, sektördeki rekabetin ve dizilerin başarısının ne kadar hızlı değişebileceğinin de bir göstergesi. Yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak'ın, Altın Kafes'in aksine izleyiciler tarafından daha fazla ilgi görmesi ve uzun soluklu bir yayın hayatı sürdürmesi bekleniyor.