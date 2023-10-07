Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in 'öpüşme sahnesi' internet özel yayınladı!

Yalı Çapkını'ndan Özel Sahne: Seyran ve Ferit Öpüştü! Star Tv'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını", 40. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı dizide, Seyran ve Ferit arasında yaşanan öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı.

Cuma günlerinin vazgeçilmezi "Yalı Çapkını", her bölümüyle izleyicisini ekrana bağlamayı başarıyor. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi, bu hafta da sürpriz bir sahneyle seyirciyi şaşırttı.

Seyran ve Ferit'in Aşkı Sosyal Medyayı Salladı!

Korhan ailesinin Marmaris'te açılacak olan yeni mağazalarına gitmek için yola çıkan Seyran ve Ferit, deniz kenarında duygusal bir an yaşadılar. Uzun zamandır izleyicilerin beklediği Seyran ve Ferit'in öpüşme sahnesi, internete özel olarak yayınlandı ve kısa süre içerisinde binlerce paylaşım aldı.

İnternet Özel Sahnesi Rekor Kırdı

Seyran ve Ferit'in romantik anları, internet özel sahnesi olarak yayınlandığında büyük bir ilgiyle karşılandı. Kısa sürede yüz binlerce izlenme sayısına ulaşan bu sahne, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Hayranları, bu özel sahnenin tam anlamıyla beklentilerini karşıladığını belirtti ve dizi ekibine teşekkürlerini iletti.