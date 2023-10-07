Advert

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in 'öpüşme sahnesi' internet özel yayınladı!

Yalı Çapkını'nın 40. bölümünde Seyran ve Ferit arasında yaşanan öpüşme sahnesi izleyenleri mest etti. Yalı Çapkını 40. bölüm internet özel sahnesinde alev alan anlar! Seyran ve Ferit öpüşmeyi öğrendi!

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in 'öpüşme sahnesi' internet özel yayınladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 12:42

Yalı Çapkını'ndan Özel Sahne: Seyran ve Ferit Öpüştü! Star Tv'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını", 40. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı dizide, Seyran ve Ferit arasında yaşanan öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı.

Cuma günlerinin vazgeçilmezi "Yalı Çapkını", her bölümüyle izleyicisini ekrana bağlamayı başarıyor. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi, bu hafta da sürpriz bir sahneyle seyirciyi şaşırttı.

Seyran ve Ferit'in Aşkı Sosyal Medyayı Salladı!

Korhan ailesinin Marmaris'te açılacak olan yeni mağazalarına gitmek için yola çıkan Seyran ve Ferit, deniz kenarında duygusal bir an yaşadılar. Uzun zamandır izleyicilerin beklediği Seyran ve Ferit'in öpüşme sahnesi, internete özel olarak yayınlandı ve kısa süre içerisinde binlerce paylaşım aldı.

İnternet Özel Sahnesi Rekor Kırdı

Seyran ve Ferit'in romantik anları, internet özel sahnesi olarak yayınlandığında büyük bir ilgiyle karşılandı. Kısa sürede yüz binlerce izlenme sayısına ulaşan bu sahne, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Hayranları, bu özel sahnenin tam anlamıyla beklentilerini karşıladığını belirtti ve dizi ekibine teşekkürlerini iletti.

Benzer Haberler
Bugün Hangi Maçlar Var 7 Ekim 2023 : Antalyaspor Galatasaray Bugün Hangi Maçlar Var 7 Ekim 2023 : Antalyaspor Galatasaray
Kızılcık Şerbeti Heyecan Dolu 34. Yeni Bölümle Geliyor! Kızılcık Şerbeti Heyecan Dolu 34. Yeni Bölümle Geliyor!
Bergüzar Korel'in Set Yoğunluğu Sitemi: Sosyal Medya Bu Yorumu Konuşuyor! Bergüzar Korel'in Set Yoğunluğu Sitemi: Sosyal Medya Bu Yorumu Konuşuyor!
6 Ekim 2023 Reyting Sonuçları: Yalı Çapkını Zirvede 6 Ekim 2023 Reyting Sonuçları: Yalı Çapkını Zirvede
Star TV'nin Yepyeni Dizisi Star TV'nin Yepyeni Dizisi "Sakla Beni" Yakında Başlıyor!
Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı: Ferit ile Seyran boşanıyor mu? Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı: Ferit ile Seyran boşanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?