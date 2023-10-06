Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede? Yalı Çapkını çekildiği otelin adı ne?

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü nerede çekildi? Bu popüler dizi, 6 Ekim Cuma akşamı 40. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Fakat bu bölümde bazı sahnelerin İstanbul dışında bir otelde çekildiği duyumlar arasında. Peki 40. bölümde Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede? Yalı Çapkını bugünkü bölümün çekildiği otelin adı ne?

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel hangi şehirde, ismi ne? Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı, reytinglerde zirveden inmeyen "Yalı Çapkını" dizisi her Cuma Star TV ekranlarında yer alıyor.

Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun etkileyici kalemiyle yazıldı. Aynı yazarın "Kırmızı Oda" ve "Camdaki Kız" gibi dizileri de büyük ilgi görmüştü. Budayıcıoğlu, "Yalı Çapkını" hakkında "Bu benim kalbimde özel bir yere sahip bir hikaye. Karakterlerin her biriyle ayrı bir duygusal bağ kurabilirsiniz" demişti.

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede?

İşte 40. bölümle ilgili merak edilenler... Bu bölümde, İstanbul dışında çekilen sahnelerin adresi, Marmaris'te yer alan D Maris Bay Otel. Özellikle Halis Ağa'nın tavsiyesi üzerine Marmaris'e giden Ferit ve Seyran'ın bu otelde konakladığı bölüm, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Marmaris Hisarönü Körfezi'nde, yemyeşil doğasıyla ünlü Datça Yarımadası'nda bulunan bu otel, 2020'de World Travel Awards (WTA) tarafından "En iyi sahil tesisi ve en lüks otel villası" ödüllerine layık görüldü.

196 odası olan bu otelde 36'sı süit ve bir tanesi lüks villa olarak hizmet veriyor. Fragmandaki etkileyici sahnelerle de göz dolduran bu otel, izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Siz de "Yalı Çapkını"nın bu eşsiz otelde çekilen sahnelerini izlemek için ekran başına!