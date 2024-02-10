Yalı Çapkını ne kadar izlendi? 'Tüm izleyicilerimize teşekkürler'

57. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nın izlenme oranları açıklandı. İşte rakamlar...

Yalı Çapkını ne kadar izlendi? 'Tüm izleyicilerimize teşekkürler'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2024 12:02

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını adlı dizi, heyecan dolu yeni bölümleriyle Cuma akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak, son zamanlarda rakip diziler arasındaki rekabetin sıkılaşmasıyla birlikte liderlik koltuğunu Kızılcık Şerbeti'ne kaptırsa da, hala izleyici kitlesini memnun eden izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını'nın son bölümüne ilişkin elde edilen verilere göre, TOTAL'de 7,29 rating ve 17,62 share alırken, AB grubunda ise 4,57 rating ve 12,07 share oranlarına ulaştı. Dizi, özellikle geniş izleyici kitlesiyle yaptığı başarılı bağlantı ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, elde edilen rating sonuçlarına teşekkür edilerek, "Tüm izleyicilerimize teşekkürler" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, dizinin yapımcıları ve oyuncu kadrosunun, izleyicilerin verdikleri destek ve ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti yansıtıyor.

Yalı Çapkını, ilgi çekici hikayesi ve başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümleriyle hafta içi keyifli dakikalar sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

 

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