Yalı Çapkını Ferit ile Seyranın çocuğu olacak mı?

Reytinglerde zirvede yer alan Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Ferit karakterinin iki çocuğu olduğu iddia edildi. Seyirciler, yeni bölüm öncesi bu iddianın peşinde.

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterinin Korhan ailesinde el üstünde tutulan bir birey olduğunu biliyoruz. Ancak Ferit'in gerçekte Gaziantepli Seyran ile nasıl evlendiği ve hikayenin gerçek olup olmadığı merak konusu olmuştu.

Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin dayandığı hikayenin gerçek bir temele sahip olduğunu belirtmişti.

Bomba İddialar

Magazin gazetecisi Bilal Özcan, dizi hakkında şaşırtıcı bir iddiada bulundu. Ferit'in, yalının hizmetçisi Sultan Hanım ile bir ilişkisi olduğunu ve dizideki Fırat karakterinin Ferit'in oğlu olduğunu öne sürdü. Özcan, “İlerleyen bölümlerde bu iddianın doğru olduğunu göreceğiz. Ferit'in adına gerçekten de 'Yalı Çapkını' denmeli.” dedi.

Gülseren Buğdaycıoğlu'ndan Gerçekler

Dizi hakkında birçok spekülasyon dönüyor. Ancak en dikkat çekeni, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun hikayeyi kimden dinlediği oldu. Bilal Özcan, programında bu ismi de açıkladı. Ferit'in, gerçekte yaşadığı olayları Gülseren Buğdaycıoğlu'na anlattığını ve tedavi sürecine girdiğini ifade etti. Özcan, "Son bölüme kadar Ferit'in şımarık olduğunu düşünüyorduk ama aslında onun hikayesini izliyoruz." dedi.