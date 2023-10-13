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Yalı Çapkını Dizisinden Yeni Aşk İddiaları!

Star TV'nin hit dizisinde bir aşk bombası daha patladı: Yeni sevgili iddiaları ekran başındakileri şaşırttı.

Yalı Çapkını Dizisinden Yeni Aşk İddiaları!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 21:37

Star TV'nin hit dizisinde bir aşk bombası daha patladı: Yeni sevgili iddiaları ekran başındakileri şaşırttı.

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki aşk iddialarıyla sıkça gündemde olan dizi, yeni bir aşk haberiyle yine izleyicilerini şaşırtmayı başardı.

Başrol Oyuncularının Aşkı

Dizinin en çok konuşulan başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki ilişki uzun süre dillere pelesenk olmuştu. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı, ayrıldı mı ayrılmadı mı tartışmalarıyla sürekli gündemdeydi.

Yeni Aşk İddiaları

Dizi doktoru.com adlı sitede yer alan haberlere göre; Yalı Çapkını setinden yeni bir set aşkı daha ortaya çıktı. Dizide Seyran'ın ablası Suna karakterini canlandıran Beril Pozam ile Abidin karakterini oynayan Ersin Arıcı'nın sevgili olduğu iddia edildi. Bu yeni aşk iddiaları sosyal medyada büyük bir yankı buldu.

Bu iddiaların ardından, ünlü oyuncuların konu hakkında sessiz kalması izleyici ve hayranlarını şaşkına çevirdi.

Diziye Veda İddiaları

Yalı Çapkını dizisi hakkında üzücü bir gelişme daha yaşandı. Dizi, mayıs 2024'te final yaparak ekranlara veda edeceği söylentileri arasında. Bu iddiaların doğru olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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