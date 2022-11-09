Yağmur Tanrısevsin'den eski aşkı Kerem Bürsin'e destek!

Geçtiğimiz aylarda eski aşkı Kerem Bürsin ile tekrar bir araya geldiği konuşulan fakat bu iddiaları yalanlayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.



Ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü isim, eski sevgilisinin "Piyasada toksik erkek oyuncular var. Yanlarındaki oyuncunun kim olacağına bile onlar karar veriyor, yapımcıların işine karışıyorlar" açıklamasının hatırlatılması üzerine Tanrısevsin, “Tabii ki de öyle olmamalı. Bunlar çok yanlış" sözleriyle Bürsin'e destek verdi.





