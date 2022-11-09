  • 09 KASIM Çarşamba 20:45
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Yağmur Tanrısevsin'den eski aşkı Kerem Bürsin'e destek!

Nişantaşı'nda görüntülenen Yağmur Tanrısevsin'e eski sevgilisinin "Piyasada toksik erkek oyuncular var" açıklamasının hatırlatılması üzerine Bürsin'e destek verdi.

Yağmur Tanrısevsin'den eski aşkı Kerem Bürsin'e destek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2022 10:10

Geçtiğimiz aylarda eski aşkı Kerem Bürsin ile tekrar bir araya geldiği konuşulan fakat bu iddiaları yalanlayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü isim, eski sevgilisinin "Piyasada toksik erkek oyuncular var. Yanlarındaki oyuncunun kim olacağına bile onlar karar veriyor, yapımcıların işine karışıyorlar" açıklamasının hatırlatılması üzerine Tanrısevsin, “Tabii ki de öyle olmamalı. Bunlar çok yanlış" sözleriyle Bürsin'e destek verdi.



 

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?
Bora Duran’dan aşk şarkısı
Benzer Haberler
Cemal Can: Survivor sonrası psikolog desteği aldım Cemal Can: Survivor sonrası psikolog desteği aldım
Danla Bilic'ten milyonluk şov! Danla Bilic'ten milyonluk şov!
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor? Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?
Şükrü Özyıldız gönlünü Büşra Cebe'ye kaptırdı! Şükrü Özyıldız gönlünü Büşra Cebe'ye kaptırdı!
Cem Yılmaz ile Seda Akman aşk mı yaşıyor? Cem Yılmaz ile Seda Akman aşk mı yaşıyor?
Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz aşk yaşıyor! Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz aşk yaşıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil!
  • 07-11-2022 11:29

Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil!

Birce Akalay'a Dubai'den ödül!
  • 05-11-2022 17:42

Birce Akalay'a Dubai'den ödül!

Ayça Ayşin Turan'ın gözyaşları: Babamın vefatıyla çocukluğum bitti!
  • 03-11-2022 16:12

Ayça Ayşin Turan'ın gözyaşları: Babamın vefatıyla çocukluğum bitti!

Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı!
  • 02-11-2022 14:55

Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı!

Berrak Tüzünataç: Hayatımda her zaman yenilikler oluyor!
  • 04-11-2022 09:56

Berrak Tüzünataç: Hayatımda her zaman yenilikler oluyor!