Yağmur Atacan oyunculuğu bırakma nedenini açıkladı!

Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bir etkinlikte kameraların karşısına geçti. Atacan'ın giydiği kıyafetin dikkat çeken eşek resmiyle donatılmış olması gözlerden kaçmadı.

Atacan, uzun bir süre televizyon setlerinden uzak kaldığını ve setleri özlediğini açıkladı. Ayrıca, "Sette herkes sizi el üstünde tutar. Ama ticarette kimse kimseye acımaz. Oyunculukta ağasınız" şeklinde ilginç bir yorumda bulundu. Atacan, ayrıca çocuklarının doğumunun ardından oyunculuğa ara verdiğini ve düşük gelirli bir işi bıraktığını itiraf etti.

Çiftin evliliği sık sık medyanın ilgisini çekiyor. Pınar Altuğ, "Çocuklar Duymasın" dizisindeki "Meltem" karakteriyle tanınırken, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla ailelerini genişlettiler.