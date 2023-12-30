Yabani dizisinden yılın son aşkı! Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı el ele yakalandı

Son dakika Yabani dizisinden aşk çıktı. Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı el ele yakalandı.

Yabani dizisinden yılın son aşkı! Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı el ele yakalandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2023 12:20

FOX TV ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Yabani dizisinden aşk çıktı. Dizinin başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas el ele yakalandı!

Yabani dizisinde sürpriz aşk!

Ekranların yeni ve reyting rekortmeni dizisi Yabani de aşk bombası. Dizinin başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas Belgrad kaçamağında yakalandı. Çiftin hayranları ikiliyi el ele fotoğrafları!

Yılın son aşk bombası!

Belgrad'a tatil yapmaya giden çiftin gözlerden uzak yaşamak istediği aşkta yakalandı. Yabani dizisi hayranlarını çok mutlu eden haber sonrası Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas fanları oldukça mutlu oldu.

Yabani dizisi Rüya'sı aşkı buldu!

Simay Barslan daha önce Zalim İstanbul dizisinde rol aldığı İdris Nebi Taşkan ile aşk yaşamıştı.Yabani dizisinde bir türlü kavuşamayan çift gerçek hayatta aşkı buldu.

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