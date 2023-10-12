Yabancı Yatırımcılar Hisse Satışında Rekor Kırdı

TCMB'nin son verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 6 Ekim'de rekor bir satış gerçekleştirdi. Yabancıların geçen hafta 237,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı son 6 haftanın zirvesi.

Yabancı yatırımcılar, 6 Ekim haftasında net 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Bu rakam, son altı haftanın en yüksek seviyesi olarak dikkat çekiyor. 25 Ağustos'ta yabancılar 341 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirmişti. Yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 29 Eylül’de 32 milyar dolardan 6 Ekim’de 32,8 milyar dolara yükseldi.

Diğer Finansal Enstrümanlar Üzerine Satışlar

Yurt dışında yerleşik kişiler, 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı yaparken, 4,1 milyon dolar değerinde Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) satın aldı. DİBS stoku 1 milyar 154,8 milyon dolardan 1 milyar 103,7 milyon dolara düşerken; Şirket Borçlanma Stokları 57,8 milyon dolardan 61,6 milyar dolara çıktı.

Borsa İstanbul'daki Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybı ile günü 8.259,27 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 159,2 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding sektörleri değer kaybetti. Ancak sigorta sektörü kazançlı çıktı, bilişim sektörü ise en çok değer kaybeden oldu.

Küresel Piyasa Gelişmeleri

ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İsrail'in Suriye'ye saldırısı uluslararası havalimanlarını etkiledi. Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının küresel piyasaları tedirgin etmeye devam ettiğini belirtiyor. Fed'in ekonomik görünümle ilgili vurgusu ve ABD verileri, bankaların temkinli olmalarını teşvik ediyor.

Yarının Piyasa Beklentileri

Yarın yurt içi veri gündeminin sakin olacağı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, Çin'in enflasyon ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nin sanayi üretimi ve ABD'nin tüketici güven endeksi raporlarının piyasa üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.