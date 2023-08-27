Xiaomi Redmi Note 12 Fırsatı Carrefour'da İndirimin Dibi Görüldü

Özellikle de Androis Sistem içeren telefonların devi haline gelen Xiaomi CarrefourSA ile öyle bir kampanya düzenledi ki duyanlar kulaklarına inanamayacak. Xiaomi Redmi Note 12, Carrefoursa'da devasa indirime girdi. Telefon almak isteyen bireyin kaçırmayacağı fırsat sizlerle.

Özellikle son aylarda teknoloji ürünlerine yapılan zamlar vatandaşı zor duruma sokmakta. En uygun telefon fiyatları listesinde neredeyse hiç uygun fiyata telefon markası yer almamakta iken CarrefourSA'nın yeni düzenlediği kampanya kapsamında Xiomi REDmi not 12 devasa indirime girdi. Sadece CarrefourSA mağazalarında yer alan indirimli Xiaomi REDMİ Note 12, 12.000 lira olan fiyatı 9500 TL'ye satışa sunuldu.

Xiaomi redmi Note 12 özellikleri nelerdir

CarrefourSA da indirime giren Xiaomi redmi Note 12 telefonunun özellikleri çok araştırılıyor. Özelliklerini incelediğimiz markanın bu modelinin detayları şu şekilde. Ekranı 6.67 inç olan telefonun ekran piksel'i 1080 *2400 iken su ve toza dayanıklılığı bulunmaktadır. Arkasında 3 tane kamerası bulunan Telefonun ön kamerası 13 megapiksel arka kamerası ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahiptir