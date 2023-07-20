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Winter is coming! Dolar sahipleri Happy olacak! 2 gün sonra bu fiyat olacak! Hemen bakın

Doların yükselişi, ülkemiz Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada büyük bir dikkatle takip edilmektedir.

Winter is coming! Dolar sahipleri Happy olacak! 2 gün sonra bu fiyat olacak! Hemen bakın
Yayın Tarihi : 2023-07-20 09:56

Hemen bakın! Winter is coming! Dolar sahipleri Happy olacak! 2 gün sonra bu fiyat olacak- Doların yükselişi, ülkemiz Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Bu durum, para piyasalarında dalgalanmalara ve belirsizliklere neden olmakta ve ekonomi üzerinde önemli etkileri olabilmektedir. Türkiye'deki ekonomistler de bu durumu yakından inceleyerek tahminlerde bulunmaktadır.

Türkiye'de saygın bir ekonomist olan Selçuk Geçer, doların yükselişi konusunda görüşlerini paylaşmıştır. Yanlış para politikaları nedeniyle bu noktaya gelindiğini vurgulayan Geçer, dünya genelinde bankaların yüksek faiz uygulamasına geçtiğini ve yatırımcıların paralarını yabancı para birimlerinde tutma eğilimi gösterdiğini ifade etmektedir. Türkiye'de ise tam tersine faizlerin düşük tutulduğunu ve bu durumun doların yükselişini daha da hızlandırdığını belirtmektedir.

Geçer'e göre, düşük faizli ülkelerde yatırımcıların doları tercih etmesi gayet doğaldır. Ayrıca Çin ekonomisindeki belirsizliklerin de ABD dolarının güçlenmesinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu durumu dengelemek için dünya genelinde bankaların dolar karşısında faizleri yüksek tutarak mücadele ettiğini aktarmaktadır.

Geçmişte Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın doların lehine işlediği bir gerçektir. Bu gibi dönemlerde Türkiye'nin aldığı kararların, seçim dönemi ve diğer faktörler nedeniyle dolar karşısında başarısızlığı artırabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle, Türkiye'nin bu durumu ağır bir şekilde yaşayabileceğini ifade ediyor. 

Doların ne kadar daha yükseleceği konusunda kesin bir tahminde bulunmak mümkün değildir. Doların fiyatı birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir ve bu durum genellikle piyasalardaki gelişmelere ve ekonomik koşullara bağlı olarak belirlenir. 

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