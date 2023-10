Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye aşk dolu kutlama

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray için attığı gollerle büyük ilgi çekerken, eşi ve menajeri Wanda Nara da İstanbul'daki sık sık gezileriyle dikkat çekiyor. Türk hayranları tarafından sıkça "yenge" olarak hitap edilen Nara, Instagram'da 16.8 milyon takipçisi bulunan hesabından, Arjantinli eşiyle geçirdiği on yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı.

36 yaşındaki Nara, Icardi ile başlayan ilişkilerine dair her yıldan bir fotoğraf paylaşıp her birine özel bir not ekledi. Paylaşımına şu sözlerle başladı:



"10 yıl içerisinde başımıza çok fazla şey geldi. Çocuklarımız, taşınmalarımız, seyahatlerimiz, hastalıklar, daha fazla taşınmalarımız, birlikte büyümemiz, kavgalarımız, aynı fikirde olmadığımız anlar, birlikte çalışmamız... Her şeyi iyileştiren, sonsuz aşkımız oldu. Hayatının aşkıyla tanıştığından o kadar emindin ki birlikte olduğumuzu tüm dünyaya haykırmak istemiştin. Benimle büyük bir aile kurmak istediğinden o kadar emindin ki... Güzelliğine ve en çok da kocaman kalbine aşığım!"



BİRİNCİ FOTOĞRAF

"10 yıl sonra sana hâlâ böyle bakıyorsa..."

İKİNCİ FOTOĞRAF

"İlk fotoğrafımız. 2013, Milano."

ÜÇÜNCÜ FOTOĞRAF

"En kötü halimiz..."





DÖRDÜNCÜ FOTOĞRAF

"Bir sürü aşk dolu anımızdan biri."

BEŞİNCİ FOTOĞRAF

"Birlikte boş zamanımızın olduğu bir gün."

ALTINCI FOTOĞRAF

"Bana verdiğin en güzel hediye: İki prensesimiz!"

YEDİNCİ FOTOĞRAF

"Daha fazla aşk..."

SEKİZİNCİ FOTOĞRAF

"Tatilimizden bir kare, 2022."

DOKUZUNCU FOTOĞRAF

"Bu fotoğrafta çok sevimli olduğun için ayrıca paylaşılmayı hak ediyor."

ONUNCU FOTOĞRAF

"İlk Martin Fierro ödülümü aldığımda bana eşlik ettiğin an."