Volkswagen yaptı yapacağını! Golf Impression, Life, Style ve R-Line modelleri %1,99 faizle satılıyor

Volkswagen Golf'ü satın almak isteyen bireysel müşteriler için sunulan bu kampanyada, 250.000 TL'ye kadar olan krediler için 12 ay vade seçeneği ve sadece %1,99 faiz oranı geçerli. Bu avantajlı faiz oranı sayesinde Golf sahibi olmak daha da kolaylaşıyor.

Tüzel ve BVL Kredilerde %4,36'dan Başlayan Faiz Oranları

Tüzel müşteriler ve Bireysel Vergi Levhası (BVL) sahipleri de bu kampanyadan yararlanabilirler. Tüzel ve BVL kredileri için başlangıç faiz oranı %4,36'dır. İşletme aracı veya ticari kullanım amacıyla Golf sahibi olmak isteyenler için bu kampanya büyük bir fırsat sunuyor.

Volkswagen Kasko® ve Volkswagen Garanti Plus® Ayrıcalıkları

Volkswagen Golf satın alırken sadece düşük faiz avantajlarıyla kalmıyor, aynı zamanda Volkswagen Kasko® ve Volkswagen Garanti Plus® ayrıcalıklarından da faydalanabilirsiniz. Bu ek hizmetler sayesinde aracınızın güvencesi ve uzatılmış garanti hizmeti ile içiniz hep rahat olacak.

Hangi Golf Modellerinde Geçerli?

Bu özel kampanya, Golf Impression, Life, Style ve R-Line modelleri için geçerlidir. Golf ailesinin farklı versiyonları arasından size en uygun olanı seçerek bu avantajlı kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Bilgi Alın ve Golf Sahibi Olun

Bu cazip kampanyadan faydalanmak ve daha fazla bilgi almak için "Bilgi Alın" butonuna tıklayarak kısa bir form doldurabilirsiniz. Volkswagen Değer ve İlgi Merkezimiz (DİM), size sadece dakikalar içinde geri dönerek kampanya detayları hakkında size bilgi verecektir.

Ekim ayına özel bu fırsatları kaçırmayın ve Volkswagen Golf sahibi olmanın keyfini çıkarın!