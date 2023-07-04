Volkswagen Temmuz ayı fiyat listesi şoka uğrattı! Polo, Golf, Passat, Tiguan, T-Roc, Taigo zamlı fiyatları arşa çıktı!

Polo, Golf, Passat, Tiguan, T-Roc, Taigo zamlı fiyatları arşa çıktı! Volkswagen Temmuz ayı fiyat listesi şoka uğrattı- Volkswagen grubu, bugün yaptığı açıklamayla araç fiyatlarında bir zam yapıldığını duyurdu. Bu güncelleme, 4 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde gerçekleştirildi. Zam miktarı ve detayları hakkında ise Volkswagen tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Volkswagen, fiyatlandırma politikasını sürekli olarak gözden geçirerek, piyasa koşullarına ve maliyetlere uyum sağlamak amacıyla fiyatlarını güncelleme hakkını saklı tutuyor. Bu nedenle, araç alımı düşünen tüketicilerin en güncel fiyat bilgilerini yetkili Volkswagen bayilerinden veya resmi web sitesinden edinmeleri önem taşıyor.

Zam yapılan araç modelleri ve zam oranlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin Volkswagen tarafından sağlanması beklenmektedir. Tüketicilerin, araç satın alma kararını vermeden önce güncel fiyat listesini dikkatlice incelemeleri ve gerekirse yetkililerle iletişime geçmeleri önerilmektedir.

Volkswagen, geniş ürün yelpazesiyle Türkiye pazarında dikkat çeken modeller sunuyor. İşte Volkswagen'in güncel fiyat listesi:

Polo serisi, ekonomik ve kompakt bir seçenek arayanlar için ideal. Polo'nun farklı versiyonları şu fiyatlarla sunuluyor: Polo 1.0 80 PS Manuel Impression ₺799,100, Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺886,400, Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life ₺956,700, Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style ₺1,104,300.

T-Cross, kompakt SUV segmentinde popüler bir tercih haline geldi. T-Cross'un fiyatları ise şu şekilde: T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life ₺1,002,400, T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life ₺1,146,000, T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style ₺1,244,700.

Taigo, dinamik tasarımıyla dikkat çeken bir diğer Volkswagen modeli. Taigo'nun fiyatları şu şekilde sıralanıyor: Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺1,060,000, Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life ₺1,207,500, Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style ₺1,359,800, Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line ₺1,418,600, Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style ₺1,448,800, Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line ₺1,550,100.

Golf, uzun süredir otomobil severlerin favorisi olan bir model. Golf'ün fiyatları şu şekildedir: Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression ₺1,020,200, Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life ₺1,213,600, Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style ₺1,368,500, Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line ₺1,425,400, Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺1,457,200, Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺1,556,600.

T-Roc, kompakt SUV segmentinde şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. T-Roc'un fiyatları şu şekildedir: T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life ₺1,325,700, T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style ₺1,454,000, T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line ₺1,589,600.