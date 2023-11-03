Volkswagen Kasım ayı fiyat listesi ayyuka çıktı: İşte Polo, Golf, Taigo, T roc, Tiguan, Passat fiyatları 2023

Alman otomotiv devinin Türkiye fiyat listesi, yükselen maliyetlerin ve değişen ekonomik koşulların bir yansıması olarak otomobil severlerin bütçesini daha da zorlayacak düzeylere ulaştı. En uygun Volkswagen modelinin başlangıç fiyatının 922 bin 800 lira olduğunu gören tüketiciler, endişeli bakışlarını otomobil showroomlarından ekranlara çeviriyor.

Otomotiv dünyasının kalbi her ne kadar heyecan verici yeni modeller ve teknolojik gelişmelerle atsa da, bu yeniliklerin fiyat etiketleri de her geçen gün kabarıyor. Volkswagen'in Türkiye'deki son fiyat listesi, bu gerçeği gözler önüne seriyor. Peki, bu artışın nedenleri neler ve tüketicileri neler bekliyor?

Volkswagen Polo: Şehirli ve Ekonomik

Volkswagen'in sevilen modeli Polo, yeni fiyat listesiyle dikkat çekiyor. Giriş seviyesi olan Polo 1.0 80 PS Manuel Impression modeli artık 922.800 lira. Manuel ve DSG seçenekleriyle sunulan diğer Polo versiyonlarının fiyatları da 1 milyon lirayı aşmış durumda. Yüksek teknoloji ve konfor özellikleri sunan Polo'nun Style versiyonu için ise 1 milyon 275 bin 300 lira ödemek gerekiyor.

T-Cross ve Taigo: Kompakt ve Şık

Volkswagen'in SUV segmentindeki iddialı oyuncularından T-Cross'un başlangıç fiyatı 1 milyon 124 bin 400 lira olarak belirlenmiş. Manuel ve DSG seçenekleri bulunan T-Cross'un Style versiyonu 1 milyon 396 bin 100 liradan alıcı bulacak. Crossover kategorisinde yer alan Taigo ise 1 milyon 224 bin 100 lira ile başlıyor ve R-Line gibi daha sportif paketlerde 1 milyon 790 bin lira gibi üst düzey bir fiyat etiketi taşıyor.

Golf: Efsane Her Zaman Klas

Golf modeli her zaman Volkswagen'in en çok ilgi gören modellerinden biri olmuştur. Ancak yeni fiyat listesiyle, bu ikonik modelin 1.0 TSI 110 PS manuel Impression versiyonuna sahip olmak için en az 1 milyon 144 bin 400 lira gerekiyor. Golf R-Line ve eTSI motor seçenekleri gibi üst paketlerin fiyatları ise 1.7 milyon liraya kadar çıkıyor.

T-Roc, Tiguan ve Passat: Aile ve İş İnsanının Tercihi

T-Roc modeli, SUV segmentinin daha dinamik üyelerinden. 1.5 TSI motor seçeneğiyle 1 milyon 530 bin 900 liradan başlayan fiyatlar, R-Line paketi ile 1.8 milyon lirayı buluyor. Aileler için vazgeçilmez bir seçenek olan Tiguan'ın fiyatı ise 1.7 milyon liradan başlayıp, daha donanımlı versiyonlarıyla 3.3 milyon liraya kadar yükseliyor. Passat Variant ise konforlu bir aile arabası ve iş aracı olma özelliğini sürdürürken, fiyatlar 1.7 milyon lira ile 2.1 milyon lira arasında değişiyor.

Performans ve Lüks: Golf GTI, Golf R ve Touareg

Performans severlerin gözdesi Golf GTI, 2.545.000 lira gibi dikkat çekici bir fiyat etiketiyle geliyor. Daha da güçlü Golf R için ise 3.4 milyon lira ödemek gerekiyor. Volkswagen'in amiral gemisi Touareg ise Premium paketiyle 7.9 milyon lira gibi rekor bir fiyatla liste başı oluyor.