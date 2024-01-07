Volkswagen Golf: Otomobil Fiyatları Bir Anda Düştü, Kimse Bir Şey Anlamadı!

Volkswagen Golf, 50 yıldır otomotiv dünyasında önemli bir yer tutuyor ve tüm dünyada, Türkiye dahil, sıklıkla tercih edilen bir model olma özelliğini koruyor. C segmentinde en iyi seçeneklerden biri olarak kabul edilen Golf, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi çeşitli ekonomik faktörler nedeniyle fiyatlarında artışlar yaşasa da, sunduğu özellikler ve performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 model yılı için Volkswagen Golf'ün fiyat listesi ve özellikleri, potansiyel alıcılar için merak konusu.

Volkswagen Golf, Impression, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört farklı donanım paketi sunuyor. Giriş seviyesi olan Impression paketinde hız sınırlama, hız sabitleme, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, görsel park desteği, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi gibi bazı özellikler bulunmuyor. Ancak diğer üst paketlerde bu özellikler mevcut.

Golf'ün Türkiye'de satışa sunulan motor seçenekleri ise şöyle: İlk motor seçeneği, 1.0 TSI 110 PS gücünde, 6 ileri manuel şanzımana ve 200 nm tork kapasitesine sahip. Bu motorun şehir içi yakıt tüketimi 5.4 ila 6 litre, şehir dışı ise 3.8 ila 4.9 litre arasında. İkinci seçenek, 1.0 eTSI 110 PS DSG motor. 7 ileri DSG şanzımanlı bu motor da 110 PS güç ve 200 nm tork üretiyor. Şehir içi yakıt tüketimi 5 ila 5.4 litre, şehir dışı ise 3.5 ila 4.6 litre aralığında. Üçüncü motor seçeneği, 1.5 eTSI 150 PS DSG. Bu motor, 150 PS güç ve 250 nm tork üretme kapasitesiyle biraz daha güçlü. Şehir içi 5.7 ila 6.3, şehir dışı ise 3.7 ila 4.7 litre yakıt tüketimi sunuyor.

Volkswagen Golf Ocak 2023 Fiyat Listesi

7 Ocak 2024 tarihindeki resmi fiyatlar şu şekildedir:

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression: 1.263.000 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: 1.502.000 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 1.694.000 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line: 1.764.000 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 1.804.000 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 1.926.000 TL

Bu fiyatlar, Türkiye'deki ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup, piyasadaki değişkenliklere bağlı olarak kısa süre içinde değişebilir. Volkswagen Golf'ün 2024 model yılı fiyatları, özellikle C segmenti araç arayanlar için çeşitli seçenekler ve geniş bir fiyat aralığı sunuyor. Bu model, uzun yıllardır devam eden başarısını, modern teknolojileri ve güvenilir performansı ile sürdürmeye devam ediyor.