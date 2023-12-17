Volkswagen Golf C Segmentinin En Ucuzu Olacak! Aralık Fiyat Listesi Yayınlandı!

Ülkemizde C hatchback segmentinde önemli bir yere sahip olan Volkswagen Golf, performansı, şık tasarımı ve geniş özellikleriyle dikkat çekiyor. 1.212.800 TL'den başlayan cazip fiyatlarıyla segmentindeki rekabette ön plana çıkıyor. Siz de fiyatları merak ediyorsanız yazımızda yer alan fiyat listesine göz atabilirsiniz.

Volkswagen Golf, 1.0 litrelik benzinli motoruyla 110 beygir güç üretiyor. Bu motor, 6 ileri manuel şanzımanla birleşerek hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Araç, geniş bagaj hacmi ve konforlu iç mekanı ile hem günlük kullanımda hem de seyahatlerde tercih ediliyor. Golf'ün tasarımında modern ve sportif çizgiler ön planda. Şık tasarımı, kullanıcı dostu teknolojik özellikler ve güvenlik sistemleriyle Golf, sürücülere güvenli ve keyifli bir deneyim sunuyor. Volkswagen Golf, performansı ve tasarımıyla Türkiye pazarındaki C hatchback segmentinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Volkswagen Golf Donanım Paketleri ve Fiyat Listesi

1.0 TSI 110 PS Manuel Impression modeli, 1.212.800 TL fiyat etiketiyle sunuluyor.

1.0 eTSI 110 PS DSG Life versiyonu, 1.442.500 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

1.0 eTSI 110 PS DSG Style modeli, 1.626.900 TL fiyatla satışa sunuluyor.

1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line versiyonunun fiyatı ise 1.694.500 TL.

1.5 eTSI 150 PS DSG Style modeli, 1.732.100 TL fiyat etiketine sahip.

1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line versiyonu, 1.850.100 TL olarak belirlendi.

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Volkswagen Golf, resmi internet sitesinden yayınlamış olduğu mesajda kampanya ile ilgili bilgi verdi.

"Golf şimdi Aralık ayına özel, bireysel kredilerde %1,99 Volkswagen Yetkili Satıcılarında! Volkswagen Doğuş Finans'tan (vdf), 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere bireysel kredilerde 250.000 TL’ye 12 ay vade ve %1,99'dan başlayan faiz oranlarını kaçırmayın. Üstelik Volkswagen Kasko® ayrıcalıkları ve Volkswagen Garanti Plus®’ın sunduğu uzatılmış garanti hizmeti ile içiniz hep rahat olsun. Golf Impression, Life, Style ve R-Line modellerinde geçerli bu kampanya hakkında bilgi almak için "Bilgi Alın" butonuna tıklayarak kısa formumuzu doldurabilir ve sadece dakikalar içinde sizi arayacak olan Değer ve İlgi Merkezimiz (DİM)’den bilgi alabilirsiniz."