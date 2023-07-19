Volkswagen fiyat listesi vatandaşları kendinden geçirdi! Polo, Golf, Passat, T-cross, T-roc, Taigo, Tiguan fiyatları kaç para oldu?

Polo, Golf, Passat, T-cross, T-roc, Taigo, Tiguan fiyatları kaç para oldu? Volkswagen fiyat listesi vatandaşları kendinden geçirdi- Volkswagen, binek ve ticari araçlarına bir zam daha yapacağını duyurdu. Bu zam, döviz kurundaki ciddi yükseliş nedeniyle gerçekleşti ve en uygun fiyatlı VW aracı olan Polo'nun fiyatı 853 bin liraya kadar yükseldi.

Birkaç ay öncesine göz attığımızda, Kasım 2022'de hükümet ÖTV'de bir düzenleme yapmıştı. Bu düzenlemeyle araç fiyatlarında gerileme yaşanmış ve en uygun fiyatlı Polo modeli 524 bin liraya kadar düşmüştü. Ancak, bugün gelen zam ile birlikte Polo'nun fiyatında 8 ay içinde 300 bin liradan fazla bir artış olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, 8 ay önce Polo satın alan bir kişi, aracı hiç kullanmadan bugün sattığında 329 bin lira kar elde edecektir. Bu da aylık olarak 41 bin lira gibi önemli bir kazanca denk gelmektedir. Bir Polo aracının, durduğu yerden aylık olarak asgari ücretin 4 katını kazandırması dikkat çekicidir.

Volkswagen'in fiyat listesine göz attığımızda, diğer modellerde de zam yaşandığını görmekteyiz. Örneğin, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Passat Variant, Golf R, Passat Alltrack ve Touareg gibi modellerin fiyatlarında artışlar gözlemlenmektedir.

Bu fiyat artışlarının nedeni döviz kurundaki yükseliş ve genel olarak ekonomik faktörlerdir. Döviz kurundaki artışlar, ithal edilen araçların maliyetlerini yükseltir ve bu da araç fiyatlarına yansır. Ayrıca, yüksek enflasyon, vergi politikaları ve arz-talep dengesindeki değişimler gibi etkenler de araç fiyatlarının artmasına katkıda bulunabilir.

Volkswagen fiyatlarındaki bu artışlar, araç almayı düşünen tüketiciler için önemli bir etken olabilir. Ancak, araç fiyatlarında yaşanan değişimler, piyasa koşullarına ve üretici firmaların politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Volkswagen, Temmuz 2023 itibarıyla binek ve ticari araçlarının yeni fiyat listesini açıkladı. İşte Volkswagen'in Temmuz 2023 fiyat listesi:

POLO YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: ₺853,100.00

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: ₺946,300.00

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: ₺1,021,400.00

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: ₺1,179,000.00

T-CROSS YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023

T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life: ₺1,070,200.00

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life: ₺1,223,500.00

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style: ₺1,328,900.00

TAİGO YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: ₺1,131,600.00

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life: ₺1,289,100.00

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style: ₺1,451,800.00

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line: ₺1,514,600.00

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style: ₺1,546,700.00

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: ₺1,654,900.00

GOLF YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression: ₺1,089,200.00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: ₺1,295,600.00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: ₺1,461,100.00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line: ₺1,521,800.00

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: ₺1,555,700.00

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: ₺1,661,800.00

T-ROC YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life: ₺1,415,300.00

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style: ₺1,552,300.00

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: ₺1,697,100.00

TİGUAN YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life: ₺1,693,500.00

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: ₺1,983,200.00

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line: ₺2,114,800.00

Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG Elegance: ₺2,976,000.00

Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG R-Line: ₺3,186,500.00

TİGUAN ALLSPACE YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life: ₺1,956,700.00

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG Life: ₺2,011,700.00

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: ₺2,224,800.00

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG Elegance: ₺2,279,300.00

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line: ₺2,403,600.00

Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG R-Line: ₺2,458,200.00

PASSAT VARİANT

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: ₺1,699,200.00

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: ₺2,071,700.00

GOLF R YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023

Golf R 2.0 TSI 320 PS R 4M DSG R: ₺3,244,400.00

PASSAT ALLTRACK

Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack: ₺3,349,700.00

TOUAREG YENİ FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2023