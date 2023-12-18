Volkswagen Amarok Fiyat Listesi Güncellendi! Aralık 2023'te Aracın Özellikleri ve Fiyatı Çok Tutuldu!

Volkswagen Amarok, piyasada dikkat çeken bir pick-up model olarak öne çıkıyor. Arazi kullanımlarında ve zorlu yol koşullarında sunduğu üstün performans, Amarok'u sektöründe özel bir yere sahip kılıyor. Türkiye pazarında 2.0 litrelik dizel motor seçeneği ve 205 beygir gücü ile Amarok, güçlü performansı ve üstün arazi yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Volkswagen Amarok Özellikleri!

Amarok'un 2.0 litrelik dizel motoru, 205 beygir gücü ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu motor, zorlu arazi şartlarında dahi güçlü çekiş ve performans sağlıyor, Amarok'u gerçek bir off-road yetenekli araç yapıyor. 4 çeker özelliği sayesinde Amarok, en zorlu koşullarda bile mükemmel çekiş ve kontrol sunuyor. Sistem, dört tekerleğe eşit güç dağıtarak, kaygan ve zorlu yüzeylerde güvenli bir sürüş sağlıyor. Bu özelliklerle Amarok, her türlü arazi macerasında sürücüsüne güven ve keyif sunuyor.

En Uygunu 1.950.000 TL

Amarok, 1.950.000 TL'den başlayan fiyatlarla, özelliklerine göre rekabetçi bir fiyat etiketine sahip. Hem günlük kullanım hem de off-road maceralar için uygun bir seçenek sunan Amarok'un model seçenekleri aşağıdaki gibidir: