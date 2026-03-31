Volkan Konak'ın eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: “Sensiz bir yıl geçti”

Usta sanatçı Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, eşinin vefatının birinci yılında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Duygusal mesajı ve paylaştığı kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak, sanat dünyasında derin bir iz bırakmıştı. Aradan geçen bir yılın ardından eşi Selma Konak, yaşadığı özlemi tek bir fotoğrafla ifade etti.

Bir kareyle 365 günü anlattı

Selma Konak, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına eklediği notta, geçen bir yılın kendisi için ne ifade ettiğini dile getirdi.

Yaptığı paylaşımda, “Canım Volkan’ım, sensiz koskoca bir yıl geçti” ifadelerini kullandı. Ayrıca eşine duyduğu özlemi ve yaşadığı duyguları açık bir şekilde aktardı. Böylece hem takipçileriyle duygularını paylaştı hem de anısını yaşattı.

Duygusal mesaj dikkat çekti

Paylaşımında Selma Konak, eşinin hayatındaki yerini ve birlikte geçirdikleri zamanın değerini vurguladı. “Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi” sözleri dikkat çekti.

Bununla birlikte kaybın kendisi için ne kadar zor olduğunu da ifade etti. Eşinin hatıralarda ve şarkılarda yaşamaya devam ettiğini belirtti. Bu sözler, paylaşımın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Yapılan paylaşım, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Selma Konak’ın sözleri, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Ayrıca paylaşıma gelen yorumlarda, sanatçıya ve ailesine destek mesajları yer aldı. Bu durum, Volkan Konak’ın sevenleri tarafından unutulmadığını bir kez daha gösterdi.

“Seni çok özledim” sözleri öne çıktı

Paylaşımın en dikkat çeken kısmı ise “Seni çok özledim” sözleri oldu. Selma Konak, bu ifadeyle bir yıllık özlemi özetledi.

Öte yandan sanatçının şarkıları ve anılarıyla yaşamaya devam ettiğini belirten ifadeler, mesajın en güçlü bölümleri arasında yer aldı.