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Verilen siparişler bir bir iptal ediliyor! Otomobil bayileri şokta! Sıfır otomobillerde en ucuz modeller açıklandı

Son yıllarda Türkiye'de otomotiv sektörü oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Fiyat artışlarına rağmen araç satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Verilen siparişler bir bir iptal ediliyor! Otomobil bayileri şokta! Sıfır otomobillerde en ucuz modeller açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 10:11

Sıfır otomobillerde en ucuz modeller açıklandı! Verilen siparişler bir bir iptal ediliyor! Otomobil bayileri şokta- Mart ayından bu yana aylık satışların neredeyse 100 bin adetin altına düşmediği otomobil pazarı, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobillere yönelik attığı adımlarla yeni bir döneme girmiş durumda. Peki, piyasada en ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri?

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil piyasasına yönelik aldığı önlemler, al-satçı olarak bilinen ve otomobil ticareti yapan kişilerin bu sektörden çekilmeye başlamasına yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda otomotiv sektöründe yeni bir döneme girilmiş bulunuyor. Konuyla ilgili sektör temsilcileri de açıklamalarda bulunarak, vatandaşlar da en ucuz sıfır otomobilleri araştırmaya başladı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (MAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, otomotiv sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Ertemel, 2023 yılının ilk 6 ayında sıfır ve ikinci el araç satışlarının oldukça yüksek olduğunu belirtti. Bazı aylarda tarihi satış rekorlarına ulaşıldığını da ekledi. Ancak Haziran ve Temmuz aylarında ikinci el otomobil satışlarının düşerken, sıfır otomobil pazarının yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el pazarına yönelik aldığı önlemler sonucunda ticaret maksadıyla araç alan kişilerin hemen hemen tüm siparişlerini iptal ettiğini ifade eden Ertemel, iptal edilen siparişlerin yerine daha ileri tarihte teslimat yapılacak gerçek kullanıcıların siparişlerinin öne çekildiğini açıkladı. Ertemel ayrıca, kredi erişiminde rahatlama olana kadar satış adetlerinin her iki sektörde de düşük seyredebileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlar ise otomobil piyasasında en uygun fiyatlı sıfır otomobil modellerini araştırmaya başladılar. İşte Türkiye'deki en ucuz üç sıfır otomobil:

Fiat Egea C Segment Sedan Aile Otomobili: Türkiye'deki en uygun fiyatlı sıfır otomobil modellerinden biri Fiat Egea C segment sedan aile otomobili. Bu model, uygun fiyatı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. Fiyatı 725.000 TL ile 800.000 TL arasında değişebilir.

Hyundai i10 A1 Segment Hatchback: Hyundai i10, A1 segmentine ait bir hatchback modeldir. Şehir içi kullanıma uygun kompakt bir otomobildir ve ekonomik bir seçenek sunar. Fiyatı 725.000 TL ile 800.000 TL arasında değişebilir.

Kia A1 Segment Hatchback Modeli: Kia'nın A1 segmentine ait hatchback modeli, uygun fiyatı ve şehir içi kullanıma uygunluğu ile tercih edilen bir seçenek olabilir. Fiyatı 725.000 TL ile 800.000 TL arasında değişebilir.

Otomobil piyasasındaki gelişmeler ve fiyat değişiklikleri, her zaman dikkatle takip edilmelidir. Ayrıca, otomobil almadan önce ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurarak doğru bir seçim yapmak önemlidir.

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