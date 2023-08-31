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Vergisiz telefon ve bilgisayarda son dakika gelişmesi! Bu cihazlar artık yüzde 50 daha ucuza satılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri, üniversite öğrencilerine yönelik heyecan verici gelişmeleri beraberinde getiriyor.

Vergisiz telefon ve bilgisayarda son dakika gelişmesi! Bu cihazlar artık yüzde 50 daha ucuza satılıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 20:33

Bu cihazlar artık yüzde 50 daha ucuza satılıyor! Vergisiz telefon ve bilgisayarda son dakika gelişmesi- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri, üniversite öğrencilerine yönelik heyecan verici gelişmeleri beraberinde getiriyor. Üniversite öğrencilerinin uzun süredir beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar imkanıyla ilgili çalışmaların sona yaklaştığını gururla duyurmak istiyoruz.

Hangi Telefon Modelleri ve Markaları Vergisiz Olarak Sunulacak?

Bu özel uygulama kapsamında, öğrencilere hangi telefon modellerinin ve markalarının vergisiz olarak sunulacağı konusunda titizlikle çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde üretilen ve ithal edilen telefonların vergisiz olarak satın alınabileceği liste, yakın zamanda paylaşılacak. Ekonomi yönetiminin, yurt dışından getirilen cihazların vergisiz olarak satılmasının cari açığı artırabileceği yönündeki endişeleri de dikkate alınarak, yerli üretimi desteklemek adına önemli adımlar atılacak.

Ücretsiz İnternet ve Vergisiz Telefon İmkanları

Üniversite öğrencilerinin bu özel programdan yararlanmasıyla, aylık 10 GB ücretsiz internet erişimi sağlanacak. Vergisiz telefon ve bilgisayar alımıyla ilgili olarak ise, belirli bir üst sınırlama düşünülmekte olup, bu konuda çalışmalar hızla ilerlemektedir. Türkiye'de üretilen telefon markaları ve modelleri, vergisiz alım imkanının keyfini çıkaracaklar.

Fiyatlar Yarı Yarıya Düşecek

Vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarında, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, yurt içi üretim koşulu aranacak. Bu çerçevede, Samsung'un A serisine ait telefonlar, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper gibi markaların modelleri vergi avantajıyla sunulacak. Ülkemizde üretilen telefonların fiyatlarında yüzde 20 KDV ve matrah limitine bağlı olarak yüzde 25, 40, 50 oranında uygulanan ÖTV alınmayacak. Bu sayede, yerli üretim telefon fiyatlarında yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş beklenmektedir.

Üst Limit ve Diğer Detaylar

Vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarında, öğrencilerin adil bir şekilde faydalanması amacıyla üst limit getirilecektir. Aynı zamanda, alınan cihazların 2 yıl boyunca başka bir hatta kullanılamayacağı ve BTK tarafından izleme yapılabileceği belirtilmektedir.

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