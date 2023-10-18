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Vera GYO ve TAB Gıda halka arz talep toplama bugün başladı mı? Vera GYO ve TAB Gıda halka arz saat kaçta, hangi banka?

Halka arz, bir şirketin hisselerini halka sunarak, bireylerin ve yatırımcıların bu hisselere sahip olma fırsatı elde etmelerini sağlar.

Vera GYO ve TAB Gıda halka arz talep toplama bugün başladı mı? Vera GYO ve TAB Gıda halka arz saat kaçta, hangi banka?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 09:19

Son dakika haberine göre, iki önemli halka arz başvurusu başlayacak: Vera Konsept GYO ve TAB Gıda. İşte bu halka arzlara nasıl katılabilirsiniz:

Vera Konsept GYO Halka Arzı

Vera Konsept GYO'nun halka arzı için başvurular başlıyor. İşte detaylar:

  • Toplamda 55 milyon lot talep alınacak.
  • 1 lot fiyatı 15.78 TL olarak belirlenmiş.
  • Halka arzın büyüklüğü 867 milyon 900 bin TL.

Halka arz başvuruları için 18-19-20 Ekim tarihlerini göz önünde bulundurmalısınız.

Başvuruları aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz:

  • Başvurular 09.00-16.00/18.00 saatleri arasında banka veya aracı kurumunuzun halka arz bölümünden nakit, döviz, fon veya hisse blokajı yöntemiyle gerçekleştirilebilir.

TAB Gıda Halka Arzı

Tarihin en yüksek halka arzlarından biri olan TAB Gıda halka arzı da başvuruları almaya hazırlanıyor. İşte detaylar:

  • Halka arz başvuruları 18 Ekim'de başlıyor ve 20 Ekim Cuma tarihine kadar devam edecek.
  • Toplamda 552 milyon 500 bin lot dağıtılacak.
  • 1 lot fiyatı 130 TL olacak.
  • Halka arzın büyüklüğü 6 milyar 825 milyon TL seviyesinde.

Başvuruları aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz:

  • Başvuruları 09.00-16.00/18.00 saatleri arasında banka veya aracı kurumunuzun halka arz bölümünden nakit, döviz, fon veya hisse blokajı yöntemiyle gerçekleştirebilirsiniz.

Neden Halka Arza Katılmalısınız?

Halka arza katılmak, yatırımcılar için önemli bir fırsattır. İşte neden halka arza katılmalısınız:

  • Yatırım Fırsatı: Halka arza katılarak, bir şirketin büyümesine ve başarısına ortak olma fırsatı elde edersiniz.

  • Çeşitlilik: Halka arzlar genellikle farklı sektörlerden şirketleri içerir, bu da portföyünüzü çeşitlendirmenize yardımcı olabilir.

  • Kâr Elde Etme Potansiyeli: Hisse senetleri değer kazandığında, yatırımcılar kâr elde edebilirler.

  • Şeffaflık: Halka arz edilen şirketler, finansal durumları hakkında daha fazla bilgi sunmak zorundadır, bu da yatırımcılara şirketi değerlendirme fırsatı sağlar.

Halka arza katılarak, yatırım portföyünüzü çeşitlendirebilir, kâr elde etme potansiyeli yaratabilir ve şirketlerin başarısına ortak olabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirmek için başvuru tarihlerini kaçırmamalısınız.

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