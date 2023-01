Venedik Akademi Kış Seminerleri başlıyor...

Karnaval başlıyor ve Venedik, özgür ifade ve yaratıcılığa adanmış bir baskı için bir açık hava tiyatrosuna dönüşüyor. 4-21 Şubat 2023 tarihleri arasında Venedik Karnavalı geri dönüyor ve şehrin campolarına, meydanlarına, sokaklarına ve callelerine yayılıyor. Arsenale yeniden su üzerinde yapılacak olan muhteşem bir gösteriye sahne olacak ayrıca anakarada ve adalarda maskeli şamandıraların geçit törenleri gerçekleşecek.

Dört element olan toprağın, suyun, ateşin ve havanın sembolleri, kökenden özgünlüğe giderek benzersiz ve kusurlu bir işaret ve tekrarlanamaz benliğin bir ifadesi haline gelecek. Venedik Karnavalı 2023'ün adı “Orijinal İşaretler İçin Zaman Ayırın.” Karnavalın temasından yola çıkarak bizler de şehrin Astroloji ile kurduğu bağı ve karnaval konuşulacak.

Karnavalın tarihi ile bu sene Venedik tarihine de giriş yapılacak ve şehrin tarihi derinlemesine konuşulacak seminerler dizisi sunulacak.





Venedik Karnavalı Tarihçesi

Antik Mısır’da maskeli grupların varlığının kaydedildiği tanrıça İsis'in şerefine düzenlenen şenlik dönemleri vardı. Antik Yunan’da (kıştan bahara geçiş döneminde Tanrı Dionysos şerefine karnavallar düzenlenirdi. Antik Roma’da ise Saturnia adına bir karnaval düzenlenirdi. İtalya pagan dönemden kalma bir alışkanlıkla ülkenin bugün bütün bölgelerinde, bölgelerin her şehrinde, kasabasında ve köyünde her sene karnavallar düzenlenen bir ülkedir. Venedik Karnavalı, tarihi ve onu farklı kılanmaskelerisayesinde dünyanın en ünlü karnavallarından biridir. Venedik'te Karnavalsırasında insanlar birbirlerini bir "Günaydın, Siora Maskesi" ile selamlarlar, çünkü insanın - yılda bir kez- kimliğini ve dolayısıyla hem cinsiyetini hem de her şeyden önce kendini gizleme olasılığı vardır ve sosyalsınıf ayrımı yoktur, herkes eşittir.​​​​​​



Venedik Karnavalı'nın kökenleri eskidir: İlk belgeler 1094 yılına Dük Vitale Falier dönemine kadar uzanır, ancak 1296'da bir ferman haline gelmiştir. Eğlence ve bayram havası, Venedik’te o dönemde yaşanan hoşnutsuzlukları bir nebze de olsa unutturup Cumhuriyet’e bir çıkış yolu sunmayı amaçlıyordu.





Venedik Karnavalı neşe, baştan çıkarma, serbestlik, sınır ihlalidir yani özgürlüktür. Şehrin sokaklarından San Marco Meydanı’na ve Büyük Kanal'a bakan görkemli saraylara kadar tüm şehir kutlama yapar ve ziyaretçilerini benzersiz bir deneyime dahil eder. Karnaval her yıl Meleğin Uçuşu, Meryemlerin Bayramı, su üzerindeki kutlama ve aslanın yere inmesi gibi bir dizi halka açık etkinliğin yanı sıra zengin bir maskeli balo programı içerir.