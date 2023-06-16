Ve sonunda geldi! PTT KPSS şartsız personel alımı yapıyor! (Güvenlik görevlisi işçi alımı başvuru formu doldur 2023)

Son dönemde dolaşan dedikoduların aksine, PTT'nin alım yapacağına dair bir ilan yayınlandığı doğrulandı. PTT Pal İşkur üzerinden yayınlanan ilana göre, güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İlanın en dikkat çekici yönü, alım şartlarının neredeyse hiçbir şey talep etmemesi oldu. Güvenlik görevlisi alımlarında genellikle güvenlik sertifikası gibi belgeler istenirken, bu ilanda sadece başvurmanın yeterli olduğu ve KPSS veya mezuniyet şartı bulunmadığı görülmektedir. Bu durum birçok iş arayan kişiyi şaşırtmıştı.

PTT, geniş hizmet ağı ve köklü geçmişiyle ülkemizde önemli bir rol oynayan bir kurumdur. 2023 yılı itibarıyla, PTT yeni personel alımlarına başlamıştır. Bu alımlar, PTT'nin büyüme stratejisi ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımlarının bir parçası olarak gerçekleştirilecektir.

İşkur üzerinden yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanına başvurmak isteyenler, İşkur sayfasına abone olmaları gerekmektedir. Daha sonra açık iş ilanları bölümünde PTT yazarak ilana kolayca ulaşabilirler. İlan seçildikten sonra gerekli onaylama işlemleri yapılarak başvuru gerçekleştirilebilir. Başvurudan sonra ise hesabın düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir, çünkü bazı firmalar telefonla ulaşırken bazıları ise İşkur üzerinden mesaj gönderiyor.

PTT Pal güvenlik görevlisi alım ilanıyla birlikte, PTT'nin bu alımlarla sınırlı kalmayacağı ve geniş bir alım yapacağı yönünde haberler ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, alım ilanlarının birçok şehirde yapılacağı konuşulmaktadır. Güvenlik kadrolarının yanı sıra temizlik ve destek personeli kadrolarına da alımların yapılacağı belirtilmektedir. Henüz PTT tarafından bu haberlerin doğrulandığı veya yalanlandığı bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, uzun süredir işsiz olan ve istihdam bekleyen birçok kişi bu haberleri sevinçle karşılıyor.

PTT, 2023 yılında yapacağı personel alımları için belirli şartlar ve kriterler belirlemiştir. İş başvurusunda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. En az lise mezunu olmak. Bazı pozisyonlarda üniversite mezunu olma şartı aranabilir. 18 yaşını doldurmuş olmak. Bazı pozisyonlarda yaş sınırlaması olabilir. İlgili pozisyon için belirlenen KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puan türünden en az belirli bir puanı almış olmak. Sağlık durumu, görevini yapmaya engel teşkil etmemek. Adli sicil kaydı bulunmamak. İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel şartları taşımak.

Başvuru yapacak adaylar, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden veya belirli başvuru merkezlerinde başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecinde adaylardan, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi gibi belgeler talep edilebilir.

PTT, alımlar için adayların niteliklerini, KPSS puanlarını ve mülakat sonuçlarını değerlendirecektir. Başvuruda bulunan adaylar arasından uygun görülen adaylar, mülakat aşamasına geçebilirler.

PTT, personel alımlarıyla gücüne güç katmayı ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürmeyi hedeflemektedir. İlgilenen adaylar, PTT'nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip ederek, personel alımlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşabilirler.