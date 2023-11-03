Ve netleşti! Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Şimdi erken emekli olacaksınız! Böylesi daha gelmez

Emekli olabilmek, birçoğu için uzun yılların ardından ulaşılacak huzurun ve rahatlığın kapısını aralamak anlamına geliyor. İyi haber ise, erken emeklilik isteyen vatandaşlar için önlerine çıkan yeni fırsatlarla, bu rüya artık daha erişilebilir bir hal alıyor. Ancak bu yolda, normal emeklilik koşullarına göre biraz daha düşük maaşlarla yetinmek gerekebileceğini de unutmamak önemli.

Erken emekliliğin formülleri ise, esas olarak doğum ve askerlik borçlanması olmak üzere iki temel yönteme dayanıyor. Bu fırsatlardan faydalanarak, uygun koşullar sağlandığında, vatandaşlar bekledikleri konfora erken yaşta kavuşabiliyorlar.

Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik Fırsatı

Doğum borçlanması, erken emekliliğin en popüler yöntemlerinden biri haline gelmiş durumda. Ancak bu yöntem hakkında bilgi sahibi olmayan veya bu fırsatı henüz değerlendirmeyen birçok kişi var. Doğum borçlanması, emekli olmak isteyen kadınların yararlanabileceği bir sistem. Basitçe açıklamak gerekirse, kadınlar ne kadar fazla doğum yaparsa, sigorta primlerinde o kadar indirim elde edebiliyorlar.

Bu sistem, doğum yapan kadın sigortalıların, doğum sebebiyle iş hayatlarından ayrı kaldıkları süre boyunca, bu süreyi borçlanarak emekliliklerini öne çekmelerine olanak tanıyor. Örneğin, üç çocuk doğuran bir kadın, emekliliğini altı yıl öne çekebiliyor. İki çocuk annesi olan bir kadın dört yıl, tek çocuk annesi ise bir yıl daha erken emekliliğin kapısını aralayabiliyor.

Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik Fırsatı

Erkek vatandaşlar için de erken emeklilik mümkün. Doğum borçlanmasına paralel bir sistem olan askerlik borçlanması, erkeklerin askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşlarını düşürmelerine imkan tanıyor. Şu anda bu yöntem hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da, konunun uzmanlarından yakın zamanda detaylı bilgilendirme bekleniyor.

Genel kanıya göre, askerlik borçlanması yapan erkek vatandaşlar, emekliliklerini 15 ay kadar öne çekebiliyorlar. Bu yıl askerlik hizmetini yerine getirecek olanlar için ise bu süre altı ay olarak belirlenmiş durumda. Askerliğini tecil ettirerek daha geç yaşlarda bu görevini yerine getirenler içinse, 12 aya kadar prim indirimi söz konusu olabileceği tahmin ediliyor.