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Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

Bu kararla birlikte kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, borçların yeniden yapılandırılması veya yeni kredi verilmesi konusunda hukuki ve cezai sorumluluk taşır.

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
Yayın Tarihi : 2023-07-14 11:33

Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu! Ve karar kesinleşti-  Kredi ve kredi kartı borçluları için önemli bir karar bugün açıklandı. Bu karar gereği, borçların vadesinin 1 Ekim'den önce olması ve bu tarihe kadar kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekmektedir. Söz konusu borçların 1 Temmuz 2023'e kadar tamamen ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi kayıtları, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'a geçici bir madde eklenmiştir.

Bu geçici maddeye göre, 1 Ekim 2022 tarihinden önce anapara veya taksit ödeme tarihi olan ve gerçek veya tüzel kişilerin, ticari faaliyet gösteren veya göstermeyen gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları, söz konusu borçların 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geciken kısmının tamamen ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda dikkate alınmayacaktır.

Bu kararla birlikte kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, borçların yeniden yapılandırılması veya yeni kredi verilmesi konusunda hukuki ve cezai sorumluluk taşımamaktadır.

Bu karar, kredi ve kredi kartı borçluları için bir fırsat sunarken, borçlarını ödemekte güçlük çeken kişilere bir nefes alma imkanı sağlamaktadır.

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