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Ve detaylar netleşti! Bu otomobiller trafikten men edilecek! O tarihte...

Milyonlarca araç sahibine gelecek kötü haber, otomotiv sektörünü kökten değiştiren ilerleyen teknolojiye dayanıyor.

Ve detaylar netleşti! Bu otomobiller trafikten men edilecek! O tarihte...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 22:10

Hükümetin yeni yol haritasına göre, belirli şartları karşılamayan araçlar yakın bir gelecekte trafiğe çıkamayabilir. İşte, araçların trafikten men edilme tarihi... Dünya genelinde petrol kaynakları giderek azalıyor ve bu durum, akaryakıtla çalışan araçların geleceği için endişe yaratıyor. Petrolün tükenmesi, otomotiv sektöründe elektrikli araçlara olan ilgiyi hızla artırıyor. Önümüzdeki 50 yıl içinde, dünya genelinde akaryakıtla çalışan araçlar yerini elektrikli araçlara bırakacak gibi görünüyor. Türkiye'de de elektrikli araçların kullanımını teşvik etmek için altyapı çalışmaları hızla ilerliyor.

Günboyu'dan İrem Gül'ün haberine göre, hükümet, 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası' çalışmasını güncelliyor ve bu güncelleme ile ileri sürücü destek sistemlerine sahip araçların yaygınlaştırılması, şarj altyapısının kurulması, çevre dostu dönüşümün sağlanması, eski araçların yenilenmesi, yerli üretimin ve katma değerin artırılmasına odaklanacak.

Şarj Altyapısının Geliştirilmesi

Bu bağlamda, elektrikli araçların yaygınlaşması için tüm araç tiplerini kapsayan bir şarj altyapısı kurulumu için devlet destekleri sağlanacak. Elektrikli araç sahiplerinin daha fazla şarj istasyonuna erişimi olacak ve bu, elektrikli araç kullanımını teşvik edecek önemli bir adım olacak.

Ayrıca, şarj istasyonu teknolojisinin AB standartlarına uygun olarak belirlenmesi planlanıyor. Bu da Türkiye'deki elektrikli araç kullanıcılarının uluslararası düzeyde uyumlu bir altyapıya sahip olmalarını sağlayacak.

Eski Araçların Değiştirilmesi

Otomotiv sektöründe çevreci politikaların izlenmesi, yüksek emisyon üreten eski araçların kademeli olarak trafikten çekilip yerlerine çevre dostu ve güvenli araçların getirilmesini içeren bir programın tasarlanmasına yol açacak. Bu program, 2028 yılına kadar sürecek ve Türkiye'deki hava kalitesini ve çevreyi olumlu etkilemeyi hedefliyor.

Elektrikli Otobüslerin Yaygınlaştırılması

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda elektrikli otobüslerin kullanımının yaygınlaştırılması da önemli bir adım olacak. Bu, hem hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak hem de enerji verimliliğini artıracak.

Geri Dönüşüm ve Bertaraf Sistemleri

Elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümü, ikincil kullanımı ve bertarafı için sistemler oluşturulacak. Bu, atık yönetiminin daha sürdürülebilir bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacak.

Otomotiv Yan Sanayisi ve Uluslararası Yatırımlar

Otomotiv yan sanayisi, küresel bir marka oluşturulması ve özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacak şekilde programlar yürütecek. Bu programlar, devlet tarafından desteklenerek otomotiv sektöründeki uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasını hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'deki otomotiv sektörünün geleceğini şekillendiren önemli adımlardır. Elektrikli araçlar, çevre dostu politikalar ve teknolojik yeniliklerle birlikte ülkenin ulaşım sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm yaşamasını sağlayacak gibi görünüyor. Türkiye, bu dönüşüme liderlik etmeyi ve çevreye duyarlı bir ulaşım sistemine geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye, otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik ve teknolojik yeniliklere odaklanarak geleceğe hazırlanıyor. Elektrikli araçlar, temiz enerji kaynakları ve çevre dostu politikalar, ülkenin ulaşım sektörünü dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu, hem çevre için hem de gelecek nesiller için olumlu sonuçlar doğurabilir.

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki bu değişim ve dönüşüm çabaları, ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünü artırabilir ve çevre dostu bir ulaşım sistemine geçişi hızlandırabilir. Türkiye, bu önemli adımlarla geleceğe daha sürdürülebilir bir şekilde ilerlemeyi amaçlıyor.

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