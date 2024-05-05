VE BOMBA TRANSFER! Anderson Talisca Galatasaray İçin Yeşil Işık Yaktı

Galatasaray'da Anderson Talisca sesleri gelmeye başladı. Önümüzdeki yıl kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen ve şampiyonlar ligi takımı kurmak isteyen Galatasaray, yeni transferlere göz dikti.

Galatasaray, yeni transfer döneminde, önümüzdeki yıl kadrosunu kurarken, yıldız isimler almayı istiyor. Anderson Talisca, Arabistan'daki futbol hayatını bitirmek ve avrupa kulüplerine gelmek istiyor. Bunun için ilk sırada TÜRK takımları var.

Galatasaray, sezon biter bitmez, nefes almadan Anderson Talisca için transfer girişimlerinde bulunacak ve büyük bir ihtimalle bu transfer sonuçlanacak. Anderson Talisca, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Liginde oynamak istiyor ve bunun için ilk tercihi Galatasaray olacak. Çünkü onu isteyen takımlar arasında, Tek Şampiyolar Ligi oynaması beklenen Galatasaray...