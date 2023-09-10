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Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Bankalarda unutulan veya uzun yıllar boyunca kullanılmayan hesaplar, zaman aşımına uğrama riski taşır. Bu durumda, söz konusu hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilebilir.

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-09-2023 10:53

5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek! Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin-  Bankalar, müşterilerinin hesaplarını kontrol etmeleri ve gerekli işlemleri yapmaları için internet sitelerinde sorgulama sayfaları yayımladılar. Bu sorgulama işlemi için son tarih ise 15 Eylül 2023 olarak açıklandı.

Aktif Olmayan Hesapların Zaman Aşımı

15 Eylül 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmaması durumunda, bu listedeki hesaplarda bulunan bütün paralar sıfırlanacaktır. Ayrıca, açıklamada yer alan bir önemli nokta, hak sahibinin parasını istese dahi geri alamayacağıdır. Bu durum, Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesine dayandırılmaktadır.

Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin para ile ilgili en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

TMSF Nedir?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamu tüzel kişiliğine sahip, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, bir Kurul ve Başkan ile Başkana bağlı para faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur. Fonun görevi, tasarruf sahiplerinin korunması ve finansal istikrarın sağlanmasıdır.

Aktif olmayan banka hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve hesaplarınızı kontrol etmek istiyorsanız, ilgili bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

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