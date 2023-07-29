Vatandaşlara PTT'den temel ihtiyaç kredisi!

PTT, vatandaşlara düşük faizli temel ihtiyaç kredisi verme kararı alarak önemli bir adım atmıştır. Kefil veya şart gerektirmeden tek bir SMS ile 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak mümkündür.

PTT İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarının Yanında!

PTT, kefil veya şart gerektirmemesi nedeniyle vatandaşların ilgisini çekmektedir. Ayrıca, PTT'nin başvuruları SMS yoluyla kabul etmesi de vatandaşların sağlığını önemsediğini göstermektedir.

SMS ile başvuru için; Özellikle dar gelirli aileler için büyük bir fırsat olan bu imkanla, başvuru yapmak oldukça kolay hale gelmiştir. Başvuru yapmak isteyenler sadece 'EMEKLİ' yazıp T.C. kimlik numaralarını 3050 numarasına göndererek başvurularını oluşturabilirler. Kısa süre içinde banka yetkilileri başvuru sahipleri ile iletişime geçerek gerekli işlemleri yapacaklardır.

Faiz Oranları

PTT'nin düşük faizli kredi imkanında 50 bin TL'ye kadar olan ihtiyaçlar için 36 aya varan vade seçenekleri sunulmaktadır. Aylık ödenmesi gereken tutar ise 3.566 TL olarak belirlenmiştir. Bu avantajlı kredi seçeneğinden yararlanmak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. PTT, zorlu dönemlerde müşterilerinin yanında olmayı tercih ederek sunduğu avantajlarla dikkat çekmektedir. Ayrıca, PTT'nin sunmuş olduğu bir diğer fırsat da banka müşterilerinin ev ve araba sahibi olmalarına olanak tanımasıdır.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik zorluklarla başa çıkmak için PTT'nin düşük faizli kredi imkanı oldukça değerlidir. Vatandaşlar, PTT'nin sunduğu bu destekten yararlanarak finansal açıdan rahatlayabilir ve hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilirler.