Vatandaşlara kara gün yardımı başladı! Devletten nakit destekler! Kadın, çocuk, erkek fark etmiyor, 3.850 TL ödeme!

Türkiye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu programlar aracılığıyla vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri yapılmakta ve özel durumlarına göre destek sağlanmaktadır. Aylık veya tek seferlik olarak yapılan sosyal yardımlar, vatandaşların bütçelerini destekleyerek yaşamlarını kolaylaştırmaktadır.

Gelir Şartı Olmadan Anne ve Çocuklar İçin Doğum Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en geniş kapsamlı sosyal yardım programlarından biri doğum yardımıdır. Bu yardımdan faydalanabilmek için herhangi bir gelir şartı aranmamaktadır. Önemli olan, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum yapmış olmaktır. Bu kapsamdaki anneler, ilk çocukları için 300 TL, ikinci çocukları için 400 TL ve üçüncü çocuklarından itibaren her bir çocuk için 600 TL sosyal yardım alabilmektedirler.

Öksüz ve Yetimlere Nakit Desteği

Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin öksüz ve yetim çocuklarına da destek sağlamaktadır. Anne, baba veya her ikisini kaybetmiş olan çocuklara aylık 600 TL ödeme yapılırken, iki ayda bir 1.200 TL nakit destek sağlanmaktadır. Bu yardımı, çocuğun annesi, babası veya her ikisi de vefat etmişse alabilmek mümkündür.

Çalışma Yaşamına İşe Başlama Yardımı

İhtiyaç sahibi ancak çalışma engeli bulunmayan 18-55 yaş arasındaki vatandaşlar için Aile Bakanlığı, teşvik edici bir uygulama sunmaktadır. Bu kişilere İŞKUR aracılığıyla iş bulma ve iş görüşmelerine katılma fırsatı verilmektedir. İşe alındıklarında sigortalı olarak çalışmaya başlayan bu vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından 3.336 TL İşe Başlama Yardımı yapılır. Bu yardım yılda bir kez alınabilir.

Vefat Yardımı: Kara Gün İçin Destek

Aile Bakanlığı, vatandaşların kara günlerinde yanlarında olmayı amaçlayan vefat yardımını da sunmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar için devlet tarafından vefat yardımı sağlanır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uyguladığı sosyal yardım programları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar desteklenmeye devam ediyor. Devletin şefkatli eli, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal güvencelerini artırmak adına uzanmaya devam ediyor.