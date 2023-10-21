Vatandaşlara düğün dernek ettirecek haber: Ucuz araba 1 Kasım 2023'te başlıyor

Bakan Tunç, geçtiğimiz haftalarda yapılan düzenlemeler sonrası gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına ihtiyaç olmayan malların tasfiye edileceğini açıkladı. Bu tasfiyede tarafların menfaati ile kamu yararının gözetileceğini belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Haczedilen ve hala yedieminlerde tutulan malların, haciz kalksa dahi kanuni istisnalar dışında öncelikle borçlu tarafından satılması sağlanacak, bu şekilde borçlunun menfaati korunmuş olacak. Borçlunun mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahiplerine haklarını kullanma olanağı sunulacak."

Hak Sahipleri Hakkını Kullanmazsa Mallar Kamuya Satılacak

Bakan Tunç, hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan kaçınması durumunda, hak sahiplerinin menfaati ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanacağını ifade etti. Elektronik satış hükümlerine rağmen alıcı bulunamayan veya hak sahipleri hakkını kullanmaktan kaçınan malların, kamu yararı ve hak sahiplerinin menfaati doğrultusunda belirlenen bedel karşılığında yedieminlere veya kamu yararına faaliyet gösteren MKE A.Ş'ye devredileceğini açıkladı. Böylece, satış ve mülkiyet devri sonucunda elde edilen bedel hak sahiplerine ödenecek.

Tasfiye Süreci 1 Kasım'da Başlıyor

Bakan Tunç, tasfiye sürecinin usul ve esaslarına dair yönergelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, tasfiye işlemlerinin belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Bu açıklama, yediemindeki malların satışının düzenlenmesi ve tasfiye edilmesi sürecine dair önemli bir adım olarak görülmekte. Bu, ikinci el araba arayışında olanlar için cazip bir fırsat sunabilir.