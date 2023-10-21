Advert

Vatandaşlara düğün dernek ettirecek haber: Ucuz araba 1 Kasım 2023'te başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dakika açıklamasında yediemindeki malların satışlarına dair önemli bilgiler verdi.

Vatandaşlara düğün dernek ettirecek haber: Ucuz araba 1 Kasım 2023'te başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 16:12

Bakan Tunç, geçtiğimiz haftalarda yapılan düzenlemeler sonrası gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına ihtiyaç olmayan malların tasfiye edileceğini açıkladı. Bu tasfiyede tarafların menfaati ile kamu yararının gözetileceğini belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Haczedilen ve hala yedieminlerde tutulan malların, haciz kalksa dahi kanuni istisnalar dışında öncelikle borçlu tarafından satılması sağlanacak, bu şekilde borçlunun menfaati korunmuş olacak. Borçlunun mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahiplerine haklarını kullanma olanağı sunulacak."

Hak Sahipleri Hakkını Kullanmazsa Mallar Kamuya Satılacak

Bakan Tunç, hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan kaçınması durumunda, hak sahiplerinin menfaati ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanacağını ifade etti. Elektronik satış hükümlerine rağmen alıcı bulunamayan veya hak sahipleri hakkını kullanmaktan kaçınan malların, kamu yararı ve hak sahiplerinin menfaati doğrultusunda belirlenen bedel karşılığında yedieminlere veya kamu yararına faaliyet gösteren MKE A.Ş'ye devredileceğini açıkladı. Böylece, satış ve mülkiyet devri sonucunda elde edilen bedel hak sahiplerine ödenecek.

Tasfiye Süreci 1 Kasım'da Başlıyor

Bakan Tunç, tasfiye sürecinin usul ve esaslarına dair yönergelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, tasfiye işlemlerinin belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Bu açıklama, yediemindeki malların satışının düzenlenmesi ve tasfiye edilmesi sürecine dair önemli bir adım olarak görülmekte. Bu, ikinci el araba arayışında olanlar için cazip bir fırsat sunabilir.

Benzer Haberler
İşsiz vatandaşların dikkatine: 120 gün kesintisiz çalışıp işten çıkarılmış olanlara 10.650 TL maaş bağlanacak! İşsiz vatandaşların dikkatine: 120 gün kesintisiz çalışıp işten çıkarılmış olanlara 10.650 TL maaş bağlanacak!
TC kimlik no ile SGK, bağkur hizmet dökümü sorgulama ekranı açıldı! Emeklilik yaşı değişti! TC kimlik no ile SGK, bağkur hizmet dökümü sorgulama ekranı açıldı! Emeklilik yaşı değişti!
Galatasaray Beşiktaş maçını kim kazanır? İşte iddaa tahminleri Galatasaray Beşiktaş maçını kim kazanır? İşte iddaa tahminleri
İŞKUR KPSS şartsız personel alımlarına start verdi! En az 19.300 TL maaş var; İşte kadrolar İŞKUR KPSS şartsız personel alımlarına start verdi! En az 19.300 TL maaş var; İşte kadrolar
Galatasaray Beşiktaş ilk 11 maç kadrosu! GS BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş ilk 11 maç kadrosu! GS BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Ocak maaş zammı son dakika güncellendi: Yeni asgari ücret, emekli ve memur maaşı belli oldu! Milyonlar saz çalıp oynayacak 2024 Ocak maaş zammı son dakika güncellendi: Yeni asgari ücret, emekli ve memur maaşı belli oldu! Milyonlar saz çalıp oynayacak
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı