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Vatandaşlara adeta piyango vurdu! Para lazımsa 2 yıl ödemesiz faizsiz 150.000 TL verilecek

Türkiye'de artan enflasyon ve geçim sorunlarıyla mücadele eden milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber geldi.

Vatandaşlara adeta piyango vurdu! Para lazımsa 2 yıl ödemesiz faizsiz 150.000 TL verilecek
Yayın Tarihi : 2023-07-11 11:04

Para lazımsa 2 yıl ödemesiz faizsiz 150.000 TL verilecek! Vatandaşlara adeta piyango vurdu-  Türkiye'de artan enflasyon ve geçim sorunlarıyla mücadele eden milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet tarafından sağlanan faizsiz kredi desteğini duyurarak nakit ihtiyacı olan vatandaşlara büyük bir destek sağlayacaklarını açıkladı. Bu fırsat, iki yıl boyunca geri ödeme yapma ve faiz ödememe imkanı sunarak birçok kişi için kaçırılmaz bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Son günlerde dolar kurundaki artışın etkisiyle birlikte enflasyon oranı tavan yapmış durumda. Bu durum, geçim sıkıntısını daha da derinleştirirken, vatandaşlar düşük faizli kredi imkanlarını araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı son dakika açıklamasıyla birlikte nakit ihtiyacı olanlara müjdeli bir haber geldi. Devlet tarafından sağlanan 150 bin TL faizsiz kredi desteği, iki yıl boyunca geri ödememe ve faiz ödememe imkanı sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı açıklamada bu kredi desteğiyle ilgili detayları paylaştı. Bu projenin birden fazla bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma olduğunu belirten Bakan Göktaş, bu fırsatın hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkese umut ışığı olduğunu vurguladı. Kredi desteği 150 bin liraya kadar çıkarken, geri ödemeler iki yıl ertelenecek ve sonrasında dört yıl boyunca faizsiz olarak gerçekleştirilecek.

150 bin TL kredi kapsamında sunulan 48 ay vadeli faizsiz ödeme imkanı, nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca, kredi kullanıcıları, ilk iki yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapma zorunluluğu olmadan rahat bir nefes alabilecekler. Bu doğrultuda, kredinin aylık taksitleri 3.125 TL olarak belirlendi.

Devletin sağladığı bu faizsiz kredi fırsatı, vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmek ve geleceklerini daha güvence altına almak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bu destekten yararlanabilmesi için başvuru şartları ve detayları ilgili bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

Geçim sıkıntısı yaşayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için devletin bu adımı, umut ışığı olacak nitelikte. Faizsiz kredi desteğiyle birlikte, vatandaşların finansal açıdan rahatlaması ve geleceğe daha umutlu bakabilmesi hedeflenmektedir. Devletin vatandaşlarına sağladığı bu destek, ekonomik güçlüklerle mücadele edenlere bir nefes aldırmayı amaçlamaktadır.

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